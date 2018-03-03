Football Italia: Международный совет футбольных ассоциаций одобрил систему VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам VAR.

Сегодня на саммите организации было принято единогласное решение о широком применении видеоповторов.

Ранее стало известно, что VAR, с большой долей вероятности, будет использоваться на предстоящем чемпионате мира в России.

Согласно протоколу IFAB, судьям следует обращаться к видеопомощнику только в моментах с голами, пенальти, прямыми красными карточками и в случаях с ошибочным определением взятия ворот.