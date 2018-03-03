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    Football Italia: Международный совет футбольных ассоциаций одобрил систему VAR

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам VAR.

    Сегодня на саммите организации было принято единогласное решение о широком применении видеоповторов.

    Ранее стало известно, что VAR, с большой долей вероятности, будет использоваться на предстоящем чемпионате мира в России.

    Согласно протоколу IFAB, судьям следует обращаться к видеопомощнику только в моментах с голами, пенальти, прямыми красными карточками и в случаях с ошибочным определением взятия ворот.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2018 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      Дима97 3 марта 2018, 17:45

      Будет интересно посмотреть как она работает на ЧМ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 16:34

      Ну может тогда мы увидим более менее честный футбол)))

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