Football Italia: Международный совет футбольных ассоциаций одобрил систему VAR

Будет интересно посмотреть как она работает на ЧМ
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам VAR.
Сегодня на саммите организации было принято единогласное решение о широком применении видеоповторов.
Ранее стало известно, что VAR, с большой долей вероятности, будет использоваться на предстоящем чемпионате мира в России.
Согласно протоколу IFAB, судьям следует обращаться к видеопомощнику только в моментах с голами, пенальти, прямыми красными карточками и в случаях с ошибочным определением взятия ворот.