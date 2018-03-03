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    Ари: «Фернандеш – выдающийся игрок, сильнейший в РФПЛ»

    Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России. Бразилец назвал партнера.

    – Промес был выбран лучшим игроком 2017 года. Не считаете, что сейчас лучший – Фернандеш?

    – Без сомнения. Причем с начала сезона. Если бы выбирал я, то поставил бы Мануэла на первое место. Это выдающийся игрок.

    Сейчас он в идеальной физической форме и своими действиями может поставить в тупик любого соперника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2018 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 3 марта 2018, 11:43

      Вне сомнений.
      На уровне РФПЛ все хороши, но Лига Европы показала кто есть кто

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