Ари: «Фернандеш – выдающийся игрок, сильнейший в РФПЛ»

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России. Бразилец назвал партнера.

– Промес был выбран лучшим игроком 2017 года. Не считаете, что сейчас лучший – Фернандеш?

– Без сомнения. Причем с начала сезона. Если бы выбирал я, то поставил бы Мануэла на первое место. Это выдающийся игрок.

Сейчас он в идеальной физической форме и своими действиями может поставить в тупик любого соперника.