Вратари «Манчестер Сити» парировали 11 из последних 19 пенальти

В четверг, 1 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал на своем стадионе «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.

Вратарь гостей Эдерсон отбил в этом матче 11-метровый удар, который был назначен в его ворота. Свой шанс не использовал форварда «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Это позволило голкиперам «Сити» отразить 11 из последних 19 пенальти во всех турнирах (без учета серий послематчевых 11-метровых ударов).