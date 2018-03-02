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    Вратари «Манчестер Сити» парировали 11 из последних 19 пенальти

    В четверг, 1 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал на своем стадионе «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.

    Вратарь гостей Эдерсон отбил в этом матче 11-метровый удар, который был назначен в его ворота. Свой шанс не использовал форварда «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Это позволило голкиперам «Сити» отразить 11 из последних 19 пенальти во всех турнирах (без учета серий послематчевых 11-метровых ударов).

    Источник: Opta

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    02.03.2018 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 марта 2018, 10:53

      Он уже второй удар Обамеянга парирует!

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