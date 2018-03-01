Don Balon: Салах отказал «Реалу» и хочет остаться в «Ливерпуле»

Мега жаль, но блин, такой интересный игрок, и так круто играет в ливерпуле. Не хотелось бы, "потерять" звезду в таком клубе. А то все в псж сити барсе да реалах засели. и там тухнут многие. салах шикарен и лучше него я бы сейчас никого в реал не хотел бы даже. Он сам тащит, сам создает, сам забивает, кейн тот же завершитель чисто.. клопп не отдаст) он золотой)
По информации Don Balon, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский «Реал».
Египтянин намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле». Сообщается, что ему нравится работать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.
Напомним, что Салах установил рекорд АПЛ по количеству голов левой ногой в сезоне.