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    Don Balon: Салах отказал «Реалу» и хочет остаться в «Ливерпуле»

    По информации Don Balon, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский «Реал».

    Египтянин намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле». Сообщается, что ему нравится работать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

    Напомним, что Салах установил рекорд АПЛ по количеству голов левой ногой в сезоне.

    Источник: Don Balon

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    01.03.2018 22:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 марта 2018, 12:42

      Мега жаль, но блин, такой интересный игрок, и так круто играет в ливерпуле. Не хотелось бы, "потерять" звезду в таком клубе. А то все в псж сити барсе да реалах засели. и там тухнут многие. салах шикарен и лучше него я бы сейчас никого в реал не хотел бы даже. Он сам тащит, сам создает, сам забивает, кейн тот же завершитель чисто.. клопп не отдаст) он золотой)

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 марта 2018, 09:50

      В Реале он может не выдержать конкуренции, а при Клоопе он прогрессирует очень быстро.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 2 марта 2018, 01:02

      Статья о Салахе и о Ливерпуле с Реалом, статья о том что Салах хочет играть под руководством Клоппа и никакие большие клубы он не хочет, ему хватает того что у него есть сейчас, а пишут про Гаспром про Зенит, про игроков которые как бы налево будут ходить, если писать Коммы то чисто по теме Уважаемые

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 00:11

      Работа Клоппа его более привлекает ,чем каких то тренеришек.

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 1 марта 2018, 23:10

      салах давай в россию

      1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 1 марта 2018, 22:28

      Если это так,то огромный Респект парню!

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 марта 2018, 22:24

      Карьера прёт - чего же боле?!)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:23

      Сейчас с Ливерпуля всех будут сватать в Реал,Барселону,МС и зинет)))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +208

      Rockstody > Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:45

      А как же ПСЖ?)

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Rockstody 1 марта 2018, 22:46

      Ну да,точно про них подзабыл)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ZenitGunner 1 марта 2018, 23:06

      В зените много пассажиров!!!

      1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody > ZenitGunner 2 марта 2018, 00:41

      Ну я бы Кришито не стал бы списывать,хоть и корчится много,но как левый вингер,прям Очень добротный..

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