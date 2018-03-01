Don Balon: Салах отказал «Реалу» и хочет остаться в «Ливерпуле»

По информации Don Balon, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский «Реал».

Египтянин намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле». Сообщается, что ему нравится работать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

Напомним, что Салах установил рекорд АПЛ по количеству голов левой ногой в сезоне.