Федун: «Предлагали «Крыльям Советов» сыграть в Сочи – все ради футбола, а не того, что будет в Самаре»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о погодных условиях, в которых пройдет матч 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Как играть в таких условиях и что предпринимали, чтобы перенести матч?

– Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в «минус 18», как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.

– В интервью «СЭ» в прошлом году вы предлагали проводить такие матчи на стадионах ЧМ-2018 и использовать принцип климатического календаря. Почему бы сейчас не сыграть все четвертьфиналы в Сочи, где комфортные «плюс 15»?

– Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить – только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре.