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  • Федун: «Предлагали «Крыльям Советов» сыграть в Сочи – все ради футбола, а не того, что будет в Самаре»

Федун: «Предлагали «Крыльям Советов» сыграть в Сочи – все ради футбола, а не того, что будет в Самаре»

27 февраля 2018, 21:21
26

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о погодных условиях, в которых пройдет матч 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Как играть в таких условиях и что предпринимали, чтобы перенести матч?

– Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в «минус 18», как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.

– В интервью «СЭ» в прошлом году вы предлагали проводить такие матчи на стадионах ЧМ-2018 и использовать принцип климатического календаря. Почему бы сейчас не сыграть все четвертьфиналы в Сочи, где комфортные «плюс 15»?

– Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить – только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Федун Леонид
Комментарии (26)
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Axe111
1519756218
Рфс тупые дебилы
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portero
1519756611
зачем Крыльям Сочи, дома больше шансов на удачу , ибо футбол это мало будет напоминать.
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ИГАРЬ
1519757316
РФС - контора 3,14дарасов. Никакого здравого смысла.
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кузнецов артем
1519757364
Да просто сдвинуть матчи 1/4 на месяц и играть их в марте, апл например календарь сумасшедший 1 игру то можно потерпеть. Не понимаю, эта проблема звучит каждый год и клубы каждый год принимают расписание где кубковые матчи в феврале
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Max Bobr
1519757646
Полностью прав Федун, холодина, дерьмовое поле, куча травм, никому не нужных. Не футбол, а фигурное катание.
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BRO_football
1519758430
Нынтики! Погода им не нравится! Вот из-за таких нынтиков российский футбол всегда будет в жопе!
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Shogun
1519758934
Все правильно, какой "умный" будет играть на мерзлом болоте, это не синтетика
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VIKZH
1519761229
Крылья порвите этих нытиков
Ответить
APchelov
1519762902
Представляю, какое завтра начнётся нытьё, если Спартак проиграет крылышкам! )
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prezent2017
1519766611
Хватит ныть! Закон есть закон!
Ответить
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