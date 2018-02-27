Роналду: «Никогда не задавался целью выиграть «Золотой мяч» пять раз»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что он не зациклен на завоевании «Золотого мяча». Тем не менее пятикратный обладатель престижной награды подчеркнул, что был бы счастлив выиграть приз еще несколько раз.

«Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч» пять раз. Но если бы моя карьера должна была закончиться сейчас, я был счастлив. Я выиграл все. Конечно, я был бы рад завоевать еще пару-тройку «Золотых мячей», но если я этого не сделаю… Все равно я уже выиграл пять.

Очевидно, это моя цель. У меня все еще есть потенциал и силы для того, чтобы бороться, чтобы быть лучшим в мире. Хотя другие считают наоборот.

Я уверен в себе, но все зависит от трофеев, которые мы завоюем в этом сезоне. От того, как я завершу нынешнюю кампанию, и от выступления на чемпионате мира», – сказал Роналду.