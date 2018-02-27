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  • Шляхтин – о переносе матча со «Спартаком»: «Что мы скажем пяти тысячам болельщиков красно-белых, купившим билеты?»

Шляхтин – о переносе матча со «Спартаком»: «Что мы скажем пяти тысячам болельщиков красно-белых, купившим билеты?»

27 февраля 2018, 16:24
14

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что не получал предложения от «Спартака» по поводу переноса матча 1/4 финала Кубка России из Самары в другой город. Также он объяснил причины, по которым это было бы невозможно сделать.

Ранее вице-президент красно-белых Наиль Измайлов сообщил, что «Спартак» предлагал провести встречу в Москве, Сочи или Краснодаре.

– Кто-то из спартаковцев с вами контактировал на тему переноса кубкового матча в другой город?

– Лично я таких предложений не получал.

– Из РФС тоже не было обращений на эту тему?

– Нет.

– Как в принципе смотрите на такое предложение?

– Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, пять тысяч болельщиков «Спартака» купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять? Логично же? Плюс наши болельщики. Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре. Будет минус 12-13 градусов.

– Как оцениваете готовность клуба к матчу со «Спартаком»?

– Давайте завтра у людей и спросим. Мы неделю готовились к матчу – чистили трибуны, стадион, вывозили снег. У нас было очень много волонтеров, городские власти привели в надлежащие состояние территорию стадиона. На контроле этот вопрос держит губернатор.

– Сколько будет ваших болельщиков на стадионе?

– От трех до пяти тысяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (14)
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oyabun
1519742659
Поздновато спохватились. Договариваться надо было заранее, ведь ни для кого не секрет, что в данное время года везде кроме юга неслабые морозы. А сейчас это пустая болтовня, не несущая смысловой нагрузки.
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Asbjorn
1519743067
ума конечно у наших руководителей не хватает,ведь знали же ,что будет холодно,не дай бог футболисты переломаются,да и фанаты замерзнут
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OldenVad
1519743472
Если бы РФС поддержал инициативу Федуна, то играли бы кубковые матчи 1/4 на юге, а так будем молиться, чтоб все здоровы после матча были.
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anatolich72
1519743717
дайте снег в Самару и побольше.
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OfaZavr
1519745463
ведь заранее погоду знали и могли этот вопрос решить, сейчас то конечно уже не перенесешь, остается надеяться отыграют без травм.
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mahan
1519752433
Да врет он, ему только деньги нужны, на здоровье игроков ему насрать.
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Нострадамус_Саша
1519757655
А у нас, в Краснодаре, +5 и трава зеленая ... Не, ну в Перми, при -30 куда лучше ...
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Кинстифа
1519786522
то на болел, то еще на что то ссылаются... Какие же вы жадные до бабла людишки)))
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momwig_
1519800552
Чтобы у него здоровья столько осталось, сколько совести...
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