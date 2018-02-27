Шляхтин – о переносе матча со «Спартаком»: «Что мы скажем пяти тысячам болельщиков красно-белых, купившим билеты?»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что не получал предложения от «Спартака» по поводу переноса матча 1/4 финала Кубка России из Самары в другой город. Также он объяснил причины, по которым это было бы невозможно сделать.

Ранее вице-президент красно-белых Наиль Измайлов сообщил, что «Спартак» предлагал провести встречу в Москве, Сочи или Краснодаре.

– Кто-то из спартаковцев с вами контактировал на тему переноса кубкового матча в другой город?

– Лично я таких предложений не получал.

– Из РФС тоже не было обращений на эту тему?

– Нет.

– Как в принципе смотрите на такое предложение?

– Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, пять тысяч болельщиков «Спартака» купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять? Логично же? Плюс наши болельщики. Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре. Будет минус 12-13 градусов.

– Как оцениваете готовность клуба к матчу со «Спартаком»?

– Давайте завтра у людей и спросим. Мы неделю готовились к матчу – чистили трибуны, стадион, вывозили снег. У нас было очень много волонтеров, городские власти привели в надлежащие состояние территорию стадиона. На контроле этот вопрос держит губернатор.

– Сколько будет ваших болельщиков на стадионе?

– От трех до пяти тысяч.