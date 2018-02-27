Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Васильков: «В холодных погодных условиях организм футболиста работает в экстремальном состоянии»

Васильков: «В холодных погодных условиях организм футболиста работает в экстремальном состоянии»

27 февраля 2018, 14:48
4

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал, как работает организм футболистов в матчах, проходящих в мороз.

Завтра, 28 февраля, красно-белые проведут поединок 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов». По прогнозам синоптиков в среду в Самаре ожидается довольно холодная погода.

«Сердце обычного человека и спортсмена отличается. У спортсмена сердцу приходится больше перекачивать кровь, но все же оно находится под защитой, в грудной клетке. Тут больше страдают периферические органы кровообращения: руки и ноги. Идет сужение сосудов, нарушение кровообращения как кровотока. Как притока артериальной крови, так и оттока венозной. Автомобилисты говорят, что завести машину в мороз – это все равно что проехать 300 километров. Если провести аналогию на человека, то он страдает несоизмеримо больше. Футболисту приходится бороться не только на поле, но и с морозом. Фактически все системы его организма работают если не на пределе, то где-то рядом. Это экстремальное состояние.

В РФС существует свой регламент, а у докторов – свой. Мы, врачи, идем навстречу и стараемся максимально помочь игроку перенести эти сверхнагрузки. У нас в арсенале есть ряд медикаментов, начиная от теплых стелек в бутсах, заканчивая горячим чаем. Конечно, это запредельный спорт, но в связи с чемпионатом мира матчи переносить некуда.

Когда-то и мне приходилось бороться с таким морозом. Мы играли в Новосибирске на синтетике в 2006 году. Начинали при температуре -18 градусов, а закончили при -21. Одного игрока тогда потеряли, он повредил мениск. Трудно сказать, повлиял на это мороз или нет. Футбол – летний вид спорта, но у нас зима наступила и календарь такой.

На мой взгляд, при температуре ниже -17 градусов игроков не стоит выпускать на поле. От -15 до -17 – это предел, который можно перетерпеть игроку за 90 минут. Было время, когда к 8 марта у нас было теплее. Надо стараться, чтобы больше таких случаев, когда игры выпадают на сильный мороз, у нас не повторялось. Ничего хорошего в этом нет. Смотришь на зеленые поля Европы и диву даешься, в каком они состоянии. Но у нас страна такая, что ж делать. Будем помогать игрокам.

Могут ли повлиять такие неблагоприятные условия на футболистов «Спартака», которым придется сыграть два матча на неделе? Могут. «Спартак» – это моя команда, в которой я провел многие годы. Хочется, чтобы мои ребята-спартаковцы не потеряли ни одного игрока ни в первой встрече, ни во второй. Придется терпеть, что делать. Надо проявлять характер, руки опускать нельзя. Все же спортсмены — люди со стержнем. Придется играть и терпеть, другого выхода я не вижу. Потом мы ребят отогреем, в теплый автобус и самолет посадим, а дома – баня и тепловые процедуры. Деваться некуда. Мы – футболисты, мы – игроки», – сказал Васильков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пестрый
1519734055
Да что ты там бухтишь про всякий организм лепила? Расскажи лучше что может быть с головой у этих деятелей из РФС и самарских чдил которые решили что -20 это лучшие условия для футбола? Можно не сомневаться что тамошнее поле с ихнем допотопным "подогревом" можно будет оценить только при помощи ломика) А именно какой будет отскок у этого ломика от тамошнего "газона"))
Ответить
МасСуд
1519737756
так нехай идут за 15 тыс работать на завод... многомиллионые контракты нафиг тогда
Ответить
ramos6548
1519738517
надеюсь завтра обойдемся без травм, а то впереди еще Локо. Удачи Спартаку завтра и победы!
Ответить
APchelov
1519750892
Мороз - хороший стимул сыграть полуфинал в нормальную погоду )
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
3
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
7
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+