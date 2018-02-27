Васильков: «В холодных погодных условиях организм футболиста работает в экстремальном состоянии»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал, как работает организм футболистов в матчах, проходящих в мороз.

Завтра, 28 февраля, красно-белые проведут поединок 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов». По прогнозам синоптиков в среду в Самаре ожидается довольно холодная погода.

«Сердце обычного человека и спортсмена отличается. У спортсмена сердцу приходится больше перекачивать кровь, но все же оно находится под защитой, в грудной клетке. Тут больше страдают периферические органы кровообращения: руки и ноги. Идет сужение сосудов, нарушение кровообращения как кровотока. Как притока артериальной крови, так и оттока венозной. Автомобилисты говорят, что завести машину в мороз – это все равно что проехать 300 километров. Если провести аналогию на человека, то он страдает несоизмеримо больше. Футболисту приходится бороться не только на поле, но и с морозом. Фактически все системы его организма работают если не на пределе, то где-то рядом. Это экстремальное состояние.

В РФС существует свой регламент, а у докторов – свой. Мы, врачи, идем навстречу и стараемся максимально помочь игроку перенести эти сверхнагрузки. У нас в арсенале есть ряд медикаментов, начиная от теплых стелек в бутсах, заканчивая горячим чаем. Конечно, это запредельный спорт, но в связи с чемпионатом мира матчи переносить некуда.

Когда-то и мне приходилось бороться с таким морозом. Мы играли в Новосибирске на синтетике в 2006 году. Начинали при температуре -18 градусов, а закончили при -21. Одного игрока тогда потеряли, он повредил мениск. Трудно сказать, повлиял на это мороз или нет. Футбол – летний вид спорта, но у нас зима наступила и календарь такой.

На мой взгляд, при температуре ниже -17 градусов игроков не стоит выпускать на поле. От -15 до -17 – это предел, который можно перетерпеть игроку за 90 минут. Было время, когда к 8 марта у нас было теплее. Надо стараться, чтобы больше таких случаев, когда игры выпадают на сильный мороз, у нас не повторялось. Ничего хорошего в этом нет. Смотришь на зеленые поля Европы и диву даешься, в каком они состоянии. Но у нас страна такая, что ж делать. Будем помогать игрокам.

Могут ли повлиять такие неблагоприятные условия на футболистов «Спартака», которым придется сыграть два матча на неделе? Могут. «Спартак» – это моя команда, в которой я провел многие годы. Хочется, чтобы мои ребята-спартаковцы не потеряли ни одного игрока ни в первой встрече, ни во второй. Придется терпеть, что делать. Надо проявлять характер, руки опускать нельзя. Все же спортсмены — люди со стержнем. Придется играть и терпеть, другого выхода я не вижу. Потом мы ребят отогреем, в теплый автобус и самолет посадим, а дома – баня и тепловые процедуры. Деваться некуда. Мы – футболисты, мы – игроки», – сказал Васильков.