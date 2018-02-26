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    Роналду: «Люблю смотреть на себя в зеркало. Мне нравится то, что я вижу»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что доволен своей внешностью. Португалец заявил, что ему нравится то, что он видит в зеркале, когда смотрит на себя.

    «Помимо того, чтобы быть красивым, думаю, вам нужно нравиться самому себе. Имея чувство собственного достоинства, вы должны ценить себя. Я не хочу сказать что я принц, но вы должны любить себя. Я смотрю в зеркало и мне нравится то, что я вижу. Конечно же, я люблю смотреть на себя», – сказал Роналду.

    Источник: Marca

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    26.02.2018 18:57
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 26 февраля 2018, 22:49

      У него есть чем он гордится,это семья, богатство,талант,и весь мир знает его,что у него есть.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 21:39

      Занялся бы чем нибудь другим Криштиану.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 26 февраля 2018, 21:10

      Хуже бабы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 февраля 2018, 20:42

      Сколько любителей заднеприводного игрока. Жесть! Куда катится этот мир...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Антибиотик 26 февраля 2018, 20:56

      Личная жизнь - его дело и дело каждого. А футболист он классный, это бесспорно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Ljungberg9 26 февраля 2018, 21:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сказал бы честно,что ты за геев.Если в зоне сказал бы такое,тебе опустили бы сразу

      -6
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 26 февраля 2018, 23:57

      Парень, ты на зону собрался или пишешь оттуда? Что за бред?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Ljungberg9 27 февраля 2018, 13:03

      Написал бы ты честно,какой ты ориентации.На что ты намекаешь поддерживая гея

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 27 февраля 2018, 16:21

      Ты пишешь про зэков, уверенно пишешь про якобы голубизну Роналду, лезешь ко мне. Ты серьезно помешан на однополых связях. Мне плевать на твои странные интересы, но с этим ко мне не лезь впредь.
      Кроме того, ты сейчас намекаешь, что примерно половина населения планеты - геи из-за футболиста, включая сэра Алекса Фергюсона, Зидана. Ты тупой или да?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ljungberg9 27 февраля 2018, 17:25

      Куда же ты лезешь, если другим запрещаешь??? Двойные стандарты???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > la verdad 27 февраля 2018, 17:33

      Куда я лезу и что запрещаю?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ljungberg9 27 февраля 2018, 17:45

      Ты пишешь, что тебе не нравится, что ПИКЕ к тебе лезет. А почему ты считаешь, что можешь влезать в чужой разговор (который к тому же уже давно закончен)??? Тебе можно, а другим нельзя???

      0
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      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > la verdad 27 февраля 2018, 17:56

      Да вы оба с Пике озабоченные на одну тему. Пообщайтесь между собой, действительно.
      Новостной сайт, открытая площадка, все общаются со всеми. Ты постоянно лезешь в чьи-то разговоры, как ты это называешь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ljungberg9 27 февраля 2018, 18:14

      Заканчивай истерику, гомосексуалист и иди к другу в ...опу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Антибиотик 27 февраля 2018, 20:36

      Тут на эту тему ставящие нам с тобой минусы и другому коллеге,они все гомосексуалисты,даже сомнений нет.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 26 февраля 2018, 20:22

      А мне кажется вот такие изречения он специально запускает чтобы поддразнить
      "доброжелателей". Если так то молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 февраля 2018, 20:02

      А у меня к нему нет претензий. Нормальный миллионер..

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > за ЦСКА с 1980г 26 февраля 2018, 20:08

      ...дер

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 20:41

      В смысле "пи...?))) Без обид... Просто юмор...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 26 февраля 2018, 20:58

      Да какие обиды,просто вместо миллионер-наверное лучше миллиардер)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 19:51

      В футболисте должно быть всё прекрасно: и игра, и одежда, и тело!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 26 февраля 2018, 19:48

      главное не дрочи перед зеркалом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 26 февраля 2018, 19:47

      Бидонораст, что ли?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 26 февраля 2018, 19:44

      Да он нарцисс самовлюбленный, для кого это новость? Большинство только не уловили главное - "вам нужно нравиться самому себе" и в этом он чертовски прав, если вы посмотрите на большинство людей вокруг, присмотритесь к ним - окажется, что у многих заниженная самооценка, что влияет практически на всю их жизнь, они не верят в себя, что могут добиться чего угодно и потом всю жизнь работают на дядю за гроши.
      А касательно того, что настоящий мужик не любуется на себя в зеркало и т.д... так вот настоящий мужик это в первую очередь охотник и добытчик, и по этому критерию Роналду мужик, который обеспечил себя и всю свою семью на 100 жизней вперед, в отличие от многих "настоящих" брутальных самцов, которые не любуются на себя, но живут на мамкиной шее лет до 30-40 или зарабатывают копейки и не в состоянии даже себя полностью обеспечить, от этого думаю у многих и бомбит, что они не могут ничего в жизни, а какой-то п......с гелем вымазанный все смог, впрочем успех всегда порождает зависть, так было и так будет всегда.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Maxi_7 26 февраля 2018, 19:47

      Друган,я с тобой)))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 26 февраля 2018, 20:40

      Тяжело жить без чувства юмора?)))

      0
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > la verdad 27 февраля 2018, 01:37

      Никогда не понимал этих панчей вроде: " пи....с, чмо, не мужик и т.д" Если это юмор...наверное да, у меня с ним проблемы...думаю не велика потеря, друг, не переживай за меня)).

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 27 февраля 2018, 01:41

      Друг твой в койке тебя ждёт :)

      0
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > la verdad 27 февраля 2018, 02:08

      Аа, всё, понял...это ты про себя намекал, что ты тут искрометно, шутишь и покоряешь всех своим острым язычком) Друг, брось, не надо передо мной так распушать хвост, я не из этих...)))

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 27 февраля 2018, 07:52

      Отвали, юморист из 5-го Г :) Сразу видно, бабу ещё не трогал. На Кристину дрочишь отчаянно :)))

      -1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > la verdad 27 февраля 2018, 16:41

      Перегнул палку, это уже хамство.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ljungberg9 27 февраля 2018, 17:24

      Ты тут а авторитете, я смотрю... Влезаешь в чужие разборки... А Макси7 знает, что у него тут защитник нашёлся?)) Может ты и есть тот "друг из койки"?

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > la verdad 27 февраля 2018, 17:37

      А ты друг Пике Барселона, тоже помешанный на голубизне?

      Я не понимаю, как ты можешь писать с одной стороны вполне здравые комменты, с другой - вот такое хамство, присущее малолеткам безмозглым?

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ljungberg9 27 февраля 2018, 17:41

      Отвечу охотно: я не люблю глоров, которые не видят очевидного из-за своего фанатизма. Очень не люблю. И когда они ко мне лезут с ответами - я им хамлю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > Ljungberg9 27 февраля 2018, 20:02

      Один мудрец как-то сказал: " Бомбит если соперник твой нещадно, значит на пути к просветлению находишься ты...")))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > la verdad 27 февраля 2018, 20:04

      Не нужно нервов, друг!))

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 27 февраля 2018, 20:42

      Да это тебя надо успокаивать :))) Бегаешь по веткам и минусуешь меня как обезьяна :))) Сразу видно школьника со спермотоксикозом. Пойми, плюсики/минусики для взрослого человека - ничто.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 27 февраля 2018, 20:46

      Скорей бы тебе уж просветлеть :)

      -1
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > la verdad 27 февраля 2018, 21:08

      "La verdad оценил ваш комментарий -1"
      "La verdad оценил ваш комментарий -1"
      ))))))

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > la verdad 27 февраля 2018, 21:11

      Дружище, я вообще не любитель всех этих переписок с поклонниками, но раз уж ты так настаивал я тебе столько раз кидал спасательный круг, но ты раз за разом топишь себя все больше). Мой тебе дружеский совет - остановись, пока не поздно)

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 27 февраля 2018, 21:14

      Я же написал "для взрослых людей" :) А для тебя, малыш, это важно. Только малолетка мог на такое купиться. Поздравляю

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maxi_7 27 февраля 2018, 21:18

      Да у тебя мания величия :) Я понимаю, что задача малолетки сказать последнее слово в споре. Иначе он сильно расстроится и почувствует себя побеждённым. Не возбуждайся сильно. Я не любитель общения с неопределившимися в сексуальном отношении школьниками :)

      -1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Maxi_7 27 февраля 2018, 23:20

      Этот "школьник со спермотоксикозом", как он сказал о самом себе, 10 минусов влепил мне. Сразу видно, как его не задело.
      "минусуешь меня как обезьяна" - 10 минусов за то, что я не живу по тюремным понятиям, не гей и не хочу мараться об этих двоих "друзей", помешанных на геях.

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