Роналду: «Люблю смотреть на себя в зеркало. Мне нравится то, что я вижу»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что доволен своей внешностью. Португалец заявил, что ему нравится то, что он видит в зеркале, когда смотрит на себя.

«Помимо того, чтобы быть красивым, думаю, вам нужно нравиться самому себе. Имея чувство собственного достоинства, вы должны ценить себя. Я не хочу сказать что я принц, но вы должны любить себя. Я смотрю в зеркало и мне нравится то, что я вижу. Конечно же, я люблю смотреть на себя», – сказал Роналду.