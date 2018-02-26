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    Фристайлист Ридзик: «Не люблю футбол. Российские игроки не заслуживают тех денег, что им платят»

    Фристайлист Сергей Ридзик, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пхенчане, рассказал о своем отношении к футболу и хоккею, подчеркнув, что российские футболисты не заслуживают своих зарплат.

    «Правда ли, что не люблю футбол и хоккей? Правда, особенно футбол. Не считаю, что наши русские футболисты достойны таких зарплат, как они получают. Из них сделали звезд, а на самом деле, люди нихрена не добились. Вот хоккеисты – добились, базара нет. А в футболе, даже детском, получается так: есть деньги – сидишь в запасных, еще больше денег – выходишь на поле. Это уже коммерция, а не спорт.

    Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал. Если кто-то получает миллионы – да пожалуйста. Большие деньги портят человека», – сказал Ридзик.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 17:16
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 26 февраля 2018, 21:57

      Молодец!!! Красава!!! Хоть кто-то сказал правду-матку...!!! Полностью поддерживаю!!!!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 февраля 2018, 20:14

      стопудово

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 февраля 2018, 19:36

      Все верно сказал. Наши так называемые футболисты ЗАЖРАЛИСЬ УЖЕ ДАВНО

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:53

      трудно не согласиться, но это не значит что надо не любить футбол как вид спорта, можно не любить отдельных игроков за пофигизм и огромные контракты.

      8
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > OfaZavr 26 февраля 2018, 19:13

      Было бы глупо не любить футбол как вид спорта,некоторые в том числе и я не понимают как можно бесполезно вкладывать деньги в наш футбол и когда уже начнётся отдача в виде выйграных трофеев....

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > OfaZavr 27 февраля 2018, 17:00

      Не туда свой гнев направляешь!!! Я тебе поверю только тогда, когда ты лично откажешься от двойного повышения зарплаты. А ты ведь не откажешься. Так что не надо на игроков грешить.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > edw7777 27 февраля 2018, 17:32

      какой еще гнев?)) это как раз фристайлер сказал что футбол не любит и зажравшихся футболистов, а я просто говорю можно отдельных футболистов не любить за что-то но к самому футболу почему так надо относится.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > OfaZavr 27 февраля 2018, 23:39

      Ну это же ты написал "не любить отдельных игроков за пофигизм и огромные контракты". Вот представь: сидит такая жирная влиятельная сволочь и к нему идут на поклон те отдельные игроки, у которых огромные контракты. И выстраиваются в очередь отдавать ему как минимум половину заработанного. Это я тебе со знанием дела говорю, уж поверь.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > edw7777 28 февраля 2018, 10:02

      мне то непонятно почему он сам футбол не любит из-за отдельных футболистов которых он имеет право не любить вот что я хотел сказать)

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 26 февраля 2018, 18:51

      Ребят ну по сути он полностью прав!!! Нет не это не зависть,просто наш футбол так и устроен,ребята получают миллионы ни за что.или у нас есть 11 игроков в сборной которые заставили весь мир уважать российский футбол??? Плюньте мне в лицо если я сказал не правду. Вот мой батя слесарь со стажем и зарабатывает копейки но люди его уважают просто за то что он делает качественно свою работу

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > sobaka120982 26 февраля 2018, 18:59

      А вот про хоккей совершенно на оборот!!! Не только вся страна любит этот вид спорта и нашу сборную но и весь мировая общественность уважает Красную Машину!!!

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 26 февраля 2018, 18:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И че теперь ? Завидно ? В свой карман смотри

      -5
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > все_будет_AUDI 26 февраля 2018, 18:52

      Да по твоему надо умалчивать эту проблему?

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > sobaka120982 27 февраля 2018, 14:50

      А в чем проблема ? Получают и получают
      Какая разница сколько
      От дискуссии на сайте ничего не изменится

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 18:31

      Братан,я с тобой

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 18:26

      Глядя на зарплаты футболистов в РФ, складывается ощущение, что они какие-то дополнительные, секретные функции выполняют, о которых никто не знает.

      3
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Viper for CSKA 27 февраля 2018, 17:03

      Так так оно и есть! Неужели непонятно, что из своих гонораров футболисты получают максимум половину?!!! Ты что не в России живешь, что ли?

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 26 февраля 2018, 18:24

      По сути прав, вот например Файзулин последний раз на поле выходил 3,5 года назад, бабло получает просто так и до сих пор получает и другой пример Цауня, не выходил на поле 6 месяцев и сам попросил руководство ЦСКА расторгнуть с ним контракт

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 февраля 2018, 18:19

      Истина

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