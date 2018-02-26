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  • Фристайлист Ридзик: «Не люблю футбол. Российские игроки не заслуживают тех денег, что им платят»

Фристайлист Ридзик: «Не люблю футбол. Российские игроки не заслуживают тех денег, что им платят»

26 февраля 2018, 17:16
36

Фристайлист Сергей Ридзик, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пхенчане, рассказал о своем отношении к футболу и хоккею, подчеркнув, что российские футболисты не заслуживают своих зарплат.

«Правда ли, что не люблю футбол и хоккей? Правда, особенно футбол. Не считаю, что наши русские футболисты достойны таких зарплат, как они получают. Из них сделали звезд, а на самом деле, люди нихрена не добились. Вот хоккеисты – добились, базара нет. А в футболе, даже детском, получается так: есть деньги – сидишь в запасных, еще больше денег – выходишь на поле. Это уже коммерция, а не спорт.

Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал. Если кто-то получает миллионы – да пожалуйста. Большие деньги портят человека», – сказал Ридзик.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (36)
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84aivengo
1519654742
в чем то он прав
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Братья Васильевы
1519655346
В хоккее есть Гусев и Капризов, в футболе таких нет.
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Чикомас
1519655434
В свое время, еще Сергей Богданович Семак говорил, что мы, в отличии от хоккеистов, в долгу у своих болельщиков. " На любят, за нас болеют, нам платят хорошие деньги, а мы это не оправдываем.." И он прав. Лично я не против больших бабок. Я зато что бы их платили "звездам"..А у нас , даже в сборной, два-три человека, уровня средней европейской команды...
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Куртуазные манеры
1519655797
Жопоногие футболеры и безголосые певцы в нашей стране дураков так хорошо живут, ибо отвлекают народ от гнусной реальности жизни.
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insider_retro
1519655958
Ну, любит-не любит, дело сугубо личное... Несоответствие получаемых денег и достигнутых результатов, больше шокирует, в основном, потому, что футбол на виду, а мелькающие цифры, действительно, завышены до неприличия... Сечин и Миллер, ведь тоже реально не напрягаются на 4,5 и 2,2 млн в день... И мы их все вместе ненавидим, но не прекращаем из ненависти заправляться на АЗС и пользоваться газом...
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Полная Канистра
1519657117
да уж что правда то правда большие деньги только и вредят нашим только покруче контракт дай и всё мечта сбылась можно дуру гнать
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Shogun
1519658673
По сути прав, вот например Файзулин последний раз на поле выходил 3,5 года назад, бабло получает просто так и до сих пор получает и другой пример Цауня, не выходил на поле 6 месяцев и сам попросил руководство ЦСКА расторгнуть с ним контракт
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все_будет_AUDI
1519659105
И че теперь ? Завидно ? В свой карман смотри
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sobaka120982
1519660283
Ребят ну по сути он полностью прав!!! Нет не это не зависть,просто наш футбол так и устроен,ребята получают миллионы ни за что.или у нас есть 11 игроков в сборной которые заставили весь мир уважать российский футбол??? Плюньте мне в лицо если я сказал не правду. Вот мой батя слесарь со стажем и зарабатывает копейки но люди его уважают просто за то что он делает качественно свою работу
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OfaZavr
1519660419
трудно не согласиться, но это не значит что надо не любить футбол как вид спорта, можно не любить отдельных игроков за пофигизм и огромные контракты.
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