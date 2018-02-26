Фристайлист Ридзик: «Не люблю футбол. Российские игроки не заслуживают тех денег, что им платят»

Фристайлист Сергей Ридзик, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пхенчане, рассказал о своем отношении к футболу и хоккею, подчеркнув, что российские футболисты не заслуживают своих зарплат.

«Правда ли, что не люблю футбол и хоккей? Правда, особенно футбол. Не считаю, что наши русские футболисты достойны таких зарплат, как они получают. Из них сделали звезд, а на самом деле, люди нихрена не добились. Вот хоккеисты – добились, базара нет. А в футболе, даже детском, получается так: есть деньги – сидишь в запасных, еще больше денег – выходишь на поле. Это уже коммерция, а не спорт.

Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал. Если кто-то получает миллионы – да пожалуйста. Большие деньги портят человека», – сказал Ридзик.