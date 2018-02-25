Фанаты «Вест Хэма» раскритиковали руководство клуба, сравнив его с Гитлером 

если фанаты недовольны и не такое еще можно услышать, так что это еще мягко они высказались)
В матче 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (4:1) болельщики «молотобойцев» вывесили баннер с критикой руководства клуба.
«Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли больше ущерба восточному Лондону, чем Адольф Гитлер. Вон, вон, вон», – написано на баннере.
Даррен Брэди – вице-президент «Вест Хэма», Дэвид Салливан и Дэвид Голд – совладельцы клуба.
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— The Independent (@Independent) 24 февраля 2018 г.