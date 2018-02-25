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    Фанаты «Вест Хэма» раскритиковали руководство клуба, сравнив его с Гитлером 

    В матче 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (4:1) болельщики «молотобойцев» вывесили баннер с критикой руководства клуба.

    «Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли больше ущерба восточному Лондону, чем Адольф Гитлер. Вон, вон, вон», – написано на баннере.

    Даррен Брэди – вице-президент «Вест Хэма», Дэвид Салливан и Дэвид Голд – совладельцы клуба.

    Источник: Independent.co.uk

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    25.02.2018 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:24

      если фанаты недовольны и не такое еще можно услышать, так что это еще мягко они высказались)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 14:48

      Ну уж это лишка хватили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2018, 14:05

      Прикольно!!!

      -2
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