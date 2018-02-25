Фанаты «Вест Хэма» раскритиковали руководство клуба, сравнив его с Гитлером 

В матче 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (4:1) болельщики «молотобойцев» вывесили баннер с критикой руководства клуба.

«Брэди, Салливан и Голд. Вы нанесли больше ущерба восточному Лондону, чем Адольф Гитлер. Вон, вон, вон», – написано на баннере.

Даррен Брэди – вице-президент «Вест Хэма», Дэвид Салливан и Дэвид Голд – совладельцы клуба.