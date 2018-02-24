Роналду забил 300 голов в Примере и сделал это на 41 матч быстрее Месси

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:0).

Второй забитый мяч стал 300-м в Примере для португальца. Он забил его в 285 матче за «Реал».

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 300-й гол в 326 матче в чемпионате Испании, сейчас у него на счету 369 голов в 406 матчах. Таким образом, Роналду потребовалось на 41 матч меньше, чтобы достичь отметки в 300 мячей.

Напомним, что первый гол Роналду стал 300-м для «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах.