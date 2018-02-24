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    Роналду забил 300 голов в Примере и сделал это на 41 матч быстрее Месси

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:0).

    Второй забитый мяч стал 300-м в Примере для португальца. Он забил его в 285 матче за «Реал».

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 300-й гол в 326 матче в чемпионате Испании, сейчас у него на счету 369 голов в 406 матчах. Таким образом, Роналду потребовалось на 41 матч меньше, чтобы достичь отметки в 300 мячей.

    Напомним, что первый гол Роналду стал 300-м для «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах.

    Источник: Marca

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    24.02.2018 22:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 февраля 2018, 01:21

      Брависсимо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 10:52

      Что тут сравнивать оба по своему хороши.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 25 февраля 2018, 01:12

      Тут не стоит забывать что Роналду пришел в примеру уже суперзвездой, и в рассвете карьеры, а Месси начинал в примере еще юношей, первые десятки игр за Барсу Месси, и первые игры Роналду за Реал это совсем разный уровень.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Kyvalda > KsiroN 25 февраля 2018, 02:29

      Да и кое кто покорил саму АПЛ, не стоит забывать)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 25 февраля 2018, 01:03

      Напомним, что первый гол Роналду стал 300-м для «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах.

      Когда это Реал 300 мячей наколотил за 8 месяцев?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 25 февраля 2018, 00:22

      МАСТЕР!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 февраля 2018, 00:10

      Классно!!!Молодец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 25 февраля 2018, 00:02

      Месси все равно лучше!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 24 февраля 2018, 23:56

      125 из которых с 11 метров

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 февраля 2018, 23:36

      У роналду одних пенальтей сотни полторы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 февраля 2018, 23:23

      Эта статья для тгго,что бы сошлись петушки Месси и петушки Роналду и начали петушиться друг на друга,хотя просто могут порадоваться за игроков,которые переписывают историю футбола.
      Спасибо аргентинцу и португальцу за то,что играет в нашу эпоху.!!!!

      4
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2018, 00:26

      с языка снял, в точку!!!

      2
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