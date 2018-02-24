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    Милнер: «Приятно быть вторыми за десять матчей до конца сезона»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:1).

    «Приятно быть вторыми за десять матчей до конца сезона. Мы должны продолжать в том же духе, постоянно улучшать свою игру. Тогда, надеюсь, мы сможем удержать преимущество», – сказал Милнер.

    «Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на вторую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть матч в запасе.

    Источник: BBC

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    24.02.2018 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53

      hoper 25 февраля 2018, 15:50

      Ну это только в случае нашего неуспеха сегодня.А потом очная ставка и там поглядим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2018, 21:08

      Вот так амбиции. А первыми типо не хотите?

      0
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      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > Viper for CSKA 24 февраля 2018, 22:11

      Там без вариантов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Viper for CSKA 24 февраля 2018, 22:57

      Шансов уже нет

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