Милнер: «Приятно быть вторыми за десять матчей до конца сезона»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:1).

«Приятно быть вторыми за десять матчей до конца сезона. Мы должны продолжать в том же духе, постоянно улучшать свою игру. Тогда, надеюсь, мы сможем удержать преимущество», – сказал Милнер.

«Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на вторую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть матч в запасе.