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    Депутат Лебедев назвал решение «Матч ТВ» не показывать «Локомотив» – «Спартак» идиотским

    Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак».

    «Более идиотского решения трудно себе представить. Не показать центральный матч тура, практически игру за золото нашего чемпионата?!

    «Матч ТВ» должен показывать все матчи, для этого этот канал и создавали. А поставили во главе девочку, не разбирающуюся в спорте, и вот результат», – написал Лебедев в твиттере.

    Сообщалось, что решение связан с изменением политики телеканала.

    Матч покажет «Наш футбол».

    Источник: Twitter

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    22.02.2018 18:11
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 февраля 2018, 00:33

      Что-то в советское время хватало денег и на трансляции и на комментаторов на двух телеканалах,причем дважды в неделю,а теперь вместо них показывают дебильные сериалы вперемежку с рекламой через каждые 10 минут и все равно денег не хватает,зато создали новый спортивный канал со свои руководством и персоналом,поработали год и уже в убытке,а теперь решили на болельщиках сэкономить-ну и кому такое вещание,кроме их самих нужно?

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 22 февраля 2018, 22:45

      ну как так то...только жизнь футбольная наладилась и опять обычным людям обрезают,урезают...
      показывайте тогда фнл вообще
      что раньше на нтв один матч в воскресенье,теперь и тут футбик платный

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 февраля 2018, 22:38

      Депутат, а ноет в твиттере как домохозяйка. Вот такая у нас дума, толку 0, только болтовня

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 22:11

      В преддверии ЧМ 2018 наш футбол оказался наказанным.

      2
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 22 февраля 2018, 20:38

      Тина сосет у пу тина, эти ***** ЛЧ не показывают, какой Спартак-Локомотив, им бы **** насосаться и на Бали.

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 февраля 2018, 20:37

      вынужден согласиться с депутатом. Но это политика канала, которым руководит женщина. ЕЕ место в детских передачах. а не во главе спортивного канала страны. В нашей стране такое сплошь и рядом.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 20:30

      Написал: что думает власть по этому поводу, мне какой-то идиот поставил минус.Может назовёшься?

      1
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      Рейтинг: +549

      avera 22 февраля 2018, 20:13

      Не девочку,а дуручку(мягко сказано).А если поставили, значит это кому то очень нужно было пристроить.А как отказать протеже самого ''крутого''
      в России.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 февраля 2018, 20:04

      Так увольте эту девочку! Зачем словоблудием заниматься?

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 февраля 2018, 19:55

      Братья по возмущению, сначала факты: Матч-ТВ - федеральный бюджетный канал, Канделаки - наемный сотрудник, цель канала по уставу - популяризация спорта в стране. Вывод - подруга подкинула проблему, попутала берега. Теперь реальное предложение: мы все поддерживаем какую-либо политическую партию, дело к выборам. Давайте каждый писать жалобы в общественные приёмные своих партий (электронные адреса легко найти на сайте партии). Если дружно навалимся, реакция будет 100%, трансляции вернут, девчушка пойдет на биржу труда или сменит редакционную политику. Народ сила, когда вместе. Потратьте 10 минут времени.

      11
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Одинокий волк Маквейд 22 февраля 2018, 20:16

      Дело говоришь, хватит сопли жевать, с утра напишу Жирику.

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