Депутат Лебедев назвал решение «Матч ТВ» не показывать «Локомотив» – «Спартак» идиотским

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак».

«Более идиотского решения трудно себе представить. Не показать центральный матч тура, практически игру за золото нашего чемпионата?!

«Матч ТВ» должен показывать все матчи, для этого этот канал и создавали. А поставили во главе девочку, не разбирающуюся в спорте, и вот результат», – написал Лебедев в твиттере.

Сообщалось, что решение связан с изменением политики телеканала.

Матч покажет «Наш футбол».