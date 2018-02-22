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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Депутат Лебедев назвал решение «Матч ТВ» не показывать «Локомотив» – «Спартак» идиотским

Депутат Лебедев назвал решение «Матч ТВ» не показывать «Локомотив» – «Спартак» идиотским

22 февраля 2018, 18:11
41

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак».

«Более идиотского решения трудно себе представить. Не показать центральный матч тура, практически игру за золото нашего чемпионата?!

«Матч ТВ» должен показывать все матчи, для этого этот канал и создавали. А поставили во главе девочку, не разбирающуюся в спорте, и вот результат», – написал Лебедев в твиттере.

Сообщалось, что решение связан с изменением политики телеканала.

Матч покажет «Наш футбол».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Канделаки Тина
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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absent32
1519312488
Игорь Владимирович разгоните эту всю шарашку))))
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Shogun
1519312589
Так в 16-30 играет Зенит-Амкар, хорош тупить уже, 20 игр уже показали и еще 10 покажут
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roma33rus
1519312633
Как вообще можно поставить девочку,никаким боком не относящийся к спорту директором канала?Видимо кому-то этим боком лихо подмахнула))))Прав Серебряков сила, наглость и хамство!!!!
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shinnik
1519312874
однозначно!
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Финт
1519313024
И он прав!
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insider_retro
1519313080
Болтовня и популистское словоблудие. Лучше инициировать депутатский запрос или вызвать руководителей канала и лиги на думские слушания с докладом по ситуации... Но на это духу не хватит...
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OfaZavr
1519313484
все верно сказал, но лучше бы взял и сделал что-нибудь со своей стороны.
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Диктор
1519316456
Идиотское конечно решение.Хотя я понимаю Тина явно болеет за Локо и не хочет публичного унижения собственной команды.
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Куртуазные манеры
1519317891
С какого перепугу соплюшка, которой мы с вами налогами платим зарплату, решает, что нам смотреть. Кем она себя возомнила?
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Одинокий волк Маквейд
1519318549
Братья по возмущению, сначала факты: Матч-ТВ - федеральный бюджетный канал, Канделаки - наемный сотрудник, цель канала по уставу - популяризация спорта в стране. Вывод - подруга подкинула проблему, попутала берега. Теперь реальное предложение: мы все поддерживаем какую-либо политическую партию, дело к выборам. Давайте каждый писать жалобы в общественные приёмные своих партий (электронные адреса легко найти на сайте партии). Если дружно навалимся, реакция будет 100%, трансляции вернут, девчушка пойдет на биржу труда или сменит редакционную политику. Народ сила, когда вместе. Потратьте 10 минут времени.
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