Депутат Лебедев назвал решение «Матч ТВ» не показывать «Локомотив» – «Спартак» идиотским

Что-то в советское время хватало денег и на трансляции и на комментаторов на двух телеканалах,причем дважды в неделю,а теперь вместо них показывают дебильные сериалы вперемежку с рекламой через каждые 10 минут и все равно денег не хватает,зато создали новый спортивный канал со свои руководством и персоналом,поработали год и уже в убытке,а теперь решили на болельщиках сэкономить-ну и кому такое вещание,кроме их самих нужно?
Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак».
«Более идиотского решения трудно себе представить. Не показать центральный матч тура, практически игру за золото нашего чемпионата?!
«Матч ТВ» должен показывать все матчи, для этого этот канал и создавали. А поставили во главе девочку, не разбирающуюся в спорте, и вот результат», – написал Лебедев в твиттере.
Сообщалось, что решение связан с изменением политики телеканала.
Матч покажет «Наш футбол».