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    Объятия Месси и Иньесты стали мемом в твиттере

    Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

    Аргентинец отпраздновал мяч, прыгнув на руки партнера Андреса Иньесты.

    После матча твиттер-аккаунт ресурса Soccer AM опубликовал фотографии, на которых аргентинец и испанец представлены в виде боксеров, героев мультфильма «Скуби Ду», и посетителей ледового катка.

    Подписчики переделали футболистов сине-гранатовых в пассажиров тонущей яхты, канатоходцев и спасающихся от акул пловцов.

    Источник: Twitter

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    21.02.2018 15:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 22:52

      класс)))))

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 21 февраля 2018, 21:24

      Вчерашняя ничья.... это фарт Балетной Барсе!!! Балерунам тупо повезло, что их ворота защитил каркас!!! Барса намного хуже Челси... А Месси один в один даже никого не обыграл ска.... ахахаха! Виллиан всю Барсу задрочил! Красавец!!!

      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 февраля 2018, 18:41

      Смешно, но таких обнимашек в каждой игре хватает, бывают и намного смешнее или страннее, учитывая, что это мужики.

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 февраля 2018, 18:09

      МЕССИ ГАМАЧl

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 17:31

      Очуметь

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 21 февраля 2018, 16:45

      Нууу "мемы" и троллить это дело не хитрое...Вы попробуйте "задницы свои оторвать" и показать чего вы добились в этой жизни...Иньеста в этой игре был "ИНЬЕСТОЙ"!!!!...

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Mark68 21 февраля 2018, 17:31

      хз, барса плохо сыграла. думал будет 0-3 каких и все закончится. А по итогу ,владение колоссальное, моментов кот наплакал, у челси штанг столько же было,хоть челси и выглядели как клуб из дивизиона 5ого апл)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Mark68 21 февраля 2018, 18:00

      Наверное, уже чего-то в жизни добрался, раз так петушишься? Тут ничего оскорбительного нет. Просто юмор.

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola > DeStar 21 февраля 2018, 20:51

      Челси далеко не слабый клуб, чтоб у себя дома разгромно проиграть Барсе. Вчерашняя ничья как раз была ожидаема.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 февраля 2018, 16:33

      Смешно. Позабавили.))

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 февраля 2018, 16:19

      ради этого живу и играют)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 16:07

      Чем бы дитя не тешилось....

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