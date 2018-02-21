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Объятия Месси и Иньесты стали мемом в твиттере

21 февраля 2018, 15:35
12

Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

Аргентинец отпраздновал мяч, прыгнув на руки партнера Андреса Иньесты.

После матча твиттер-аккаунт ресурса Soccer AM опубликовал фотографии, на которых аргентинец и испанец представлены в виде боксеров, героев мультфильма «Скуби Ду», и посетителей ледового катка.

Подписчики переделали футболистов сине-гранатовых в пассажиров тонущей яхты, канатоходцев и спасающихся от акул пловцов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Месси Лионель Иньеста Андрес
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1519218430
Чем бы дитя не тешилось....
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овертайм
1519219145
ради этого живу и играют)
Ответить
Bivaliy67
1519220010
Смешно. Позабавили.))
Ответить
Mark68
1519220721
Нууу "мемы" и троллить это дело не хитрое...Вы попробуйте "задницы свои оторвать" и показать чего вы добились в этой жизни...Иньеста в этой игре был "ИНЬЕСТОЙ"!!!!...
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Axe111
1519223467
Очуметь
Ответить
Михас007
1519225742
МЕССИ ГАМАЧl
Ответить
Cules2013
1519227675
Смешно, но таких обнимашек в каждой игре хватает, бывают и намного смешнее или страннее, учитывая, что это мужики.
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Yurini
1519237440
Вчерашняя ничья.... это фарт Балетной Барсе!!! Балерунам тупо повезло, что их ворота защитил каркас!!! Барса намного хуже Челси... А Месси один в один даже никого не обыграл ска.... ахахаха! Виллиан всю Барсу задрочил! Красавец!!!
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ЖОРРО
1519242772
класс)))))
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