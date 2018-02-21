Объятия Месси и Иньесты стали мемом в твиттере

Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

Аргентинец отпраздновал мяч, прыгнув на руки партнера Андреса Иньесты.

После матча твиттер-аккаунт ресурса Soccer AM опубликовал фотографии, на которых аргентинец и испанец представлены в виде боксеров, героев мультфильма «Скуби Ду», и посетителей ледового катка.

Подписчики переделали футболистов сине-гранатовых в пассажиров тонущей яхты, канатоходцев и спасающихся от акул пловцов.

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) 21 февраля 2018 г.

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) 21 февраля 2018 г.

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) 21 февраля 2018 г.

twit text — Matthew (@MLJ95_) 21 февраля 2018 г.

twit text — Eli Goldin (@eligoldin) 21 февраля 2018 г.