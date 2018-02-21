Объятия Месси и Иньесты стали мемом в твиттере

Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

Аргентинец отпраздновал мяч, прыгнув на руки партнера Андреса Иньесты.

После матча твиттер-аккаунт ресурса Soccer AM опубликовал фотографии, на которых аргентинец и испанец представлены в виде боксеров, героев мультфильма «Скуби Ду», и посетителей ледового катка.

Подписчики переделали футболистов сине-гранатовых в пассажиров тонущей яхты, канатоходцев и спасающихся от акул пловцов.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает