Объятия Месси и Иньесты стали мемом в твиттере

класс)))))
Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).
Аргентинец отпраздновал мяч, прыгнув на руки партнера Андреса Иньесты.
После матча твиттер-аккаунт ресурса Soccer AM опубликовал фотографии, на которых аргентинец и испанец представлены в виде боксеров, героев мультфильма «Скуби Ду», и посетителей ледового катка.
Подписчики переделали футболистов сине-гранатовых в пассажиров тонущей яхты, канатоходцев и спасающихся от акул пловцов.
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— Soccer AM (@SoccerAM) 21 февраля 2018 г.
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— Soccer AM (@SoccerAM) 21 февраля 2018 г.
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— Soccer AM (@SoccerAM) 21 февраля 2018 г.
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— Matthew (@MLJ95_) 21 февраля 2018 г.
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— Eli Goldin (@eligoldin) 21 февраля 2018 г.
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— Jamie Chitson (@JamieChitson) 21 февраля 2018 г.