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    Суарес: «Гол Месси в ворота «Челси» очень важен для ответной игры»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итог ничьей с «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Гол Месси очень важен для ответной игры. На «Камп Ноу» у нас будет больше места.

    Наша сила – в хорошем выступлении дома, поэтому было так важно забить сегодня. Соперник будет пытаться поразить наши ворота, тем самым освобождая для нас пространство», – сказал 31-летний уругваец.

    Напомним, Месси забил в ворота «Челси» впервые за девять матчей.

    Ответная встреча состоится 14 марта.

    Источник: Marca

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    21.02.2018 12:11
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 21 февраля 2018, 13:26

      следующий неделя посмотрим кто пройдет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Басмачи 21 февраля 2018, 14:19

      через 3 недели !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 февраля 2018, 13:01

      С такой игрой у Челси больше шансов пройти дальше

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Derzkiy1 21 февраля 2018, 14:18

      вчера еще что то могли но на камп ноу у этого икаруса шансов 0 !!

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Derzkiy1 21 февраля 2018, 21:30

      Верно! Челси и пройдёт дальше! У Барсы нет не игры... не характера! Сами ничего не создали...И Этот ваш Месси оказывает против ТОпов такой Средненький игрочишка... Вот вам и лучший в мире футболист... который может решить исход матча... ахахахах насмешили от души!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 21 февраля 2018, 12:31

      состав челси на ответку будет изначально другой)))Конте не дурак))чтобы играть в автобус, если при 0-0 барса выйдет дальше)будет атакующий футбол челси и у барсы тики-така

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BlackMurder 21 февраля 2018, 14:18

      ну если челси будет рыпаться в атаке то барса им накатает ! а так вчера вполне способная тактика у челси была ! просто один баран сделал ошибку чем сразу воспользовались иньеста с месси - эти могут! ну на камп ноу челси поплывет барсе их уделает ! плюс это камп ноу своя атмосфера самый большой стадион в европе болельщики ! шансов у челси 0 !

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