Суарес: «Гол Месси в ворота «Челси» очень важен для ответной игры»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итог ничьей с «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Гол Месси очень важен для ответной игры. На «Камп Ноу» у нас будет больше места.

Наша сила – в хорошем выступлении дома, поэтому было так важно забить сегодня. Соперник будет пытаться поразить наши ворота, тем самым освобождая для нас пространство», – сказал 31-летний уругваец.

Напомним, Месси забил в ворота «Челси» впервые за девять матчей.

Ответная встреча состоится 14 марта.