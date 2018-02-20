Фернандеш: «Для меня честь играть вместе с Миранчуками»

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об игре с партнерами по средней линии – братьями Миранчуками. Португальцу приятно выступать бок о бок с россиянами.

– Видно, что в команде футбольная гармония. Расскажи, чему ты научил братьев Миранчуков и чему сам научился у этой команды?

– Не думаю, что я чему-то их научил – они талантливы сами по себе. Играть с ними – большая честь для меня. Чему я научился у команды? Командной работе!