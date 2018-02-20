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    Фернандеш: «Для меня честь играть вместе с Миранчуками»

    Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об игре с партнерами по средней линии – братьями Миранчуками. Португальцу приятно выступать бок о бок с россиянами.

    – Видно, что в команде футбольная гармония. Расскажи, чему ты научил братьев Миранчуков и чему сам научился у этой команды?

    – Не думаю, что я чему-то их научил – они талантливы сами по себе. Играть с ними – большая честь для меня. Чему я научился у команды? Командной работе!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.02.2018 21:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:39

      достойные слова похвалы надеюсь их только еще больше мотивируют а не зазвездят.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 08:40

      Этими словами Фернандеш показал свой скромный характер,как на поле так и за его предепами.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 22:39

      Скромность, конечно, украшает человека, но Миранчуки скорее думают ровно наоборот.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 20 февраля 2018, 22:37

      Молодец! Слышишь,Манише!? Вот таким должен быть ответ мудрого и талантливого человека!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 20 февраля 2018, 21:52

      достойный ответ достойного человека

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