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    Эвребе: «Горжусь ли я судейством в матче «Челси» – «Барселона» в 2009 году? Нет, нечем гордиться»

    Бывший футбольный судья Том-Хеннинг Эвребе поделился мнением о своей работе на полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» (1:1) в 2009 году.

    — 6 мая 2009 года. Вы гордитесь своим судейством?

    — Нет, нечем гордиться. Это был не лучший день, по правде говоря. Но арбитры могут совершать такие ошибки… и иногда — игроки или тренеры. Порой вы можете не показать тот уровень, который должны. Но нет, я не могу гордиться своей работой в тот день.

    — «Челси» заявил, что в матче было, по крайней мере, четыре чистых пенальти. Какая ошибка, по вашему мнению, была самой серьезной?

    — Были разные ошибки, и у всего мира есть свое мнение о тех эпизодах. Повторю, игроки и тренеры тоже ошибаются, и ничего не случается. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера и что я был в европейской судейской элите какое-то время. Как минимум, я был одним из лучших в своей стране.

    Нельзя вспоминать о моей карьере только по этому матчу, хотя кто-то, как, например, вы, делают это… к сожалению.

    — Это был полуфинал Лиги чемпионов…

    — Да, это был ответный полуфинальный матч, и весь мир ждал этой встречи. С этой точки зрения понятно, почему многие мне припоминают мне тот вечер на «Стэмфорд Бридж».

    Напомним, что по итогам двух встреч «Челси» вылетел из турнира, а «Барселона» прошла в финал и победила в нем.

    Матч 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» пройдет 20 февраля в Лондоне.

    Источник: Marca

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    18.02.2018 14:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 февраля 2018, 08:02

      Да ладно уже!
      Он в этом далеко не одинок, скажем так. Были судейские ляпы как минимум такие же. И в ЛЧ, и на ЧМ, и на ЧЕ. Михел протащил Италию в финал-2006. Чакыр (вроде) убил МЮ в матче такого же ранга с Реалом. Кто-то там не засчитал чистый гол Лэмпарда, и Англия вылетела с ЧМ, год назад Айтегин развлекался... продолжать можно бесконечно...
      Даже роботы иногда ошибаются.

      0
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 19 февраля 2018, 01:43

      Конечно пидо..аса и будут помнить по этому матчу. Благо, что он закончил карьеру.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 февраля 2018, 20:15

      Продажная

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 февраля 2018, 16:12

      Ему с этим жить, а Челси свое взял - не в тот раз, так в 2012 году. Хотя в 2012 Челси был слабее Барселоны, футбольные боги не дали Месси забить пенальти. Одно из многочисленных доказательств того, что футбол в его высшем смысле - справедливая игра.

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 февраля 2018, 15:17

      Помню эту СУКУ, а как он со стадика ломился!!!

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 февраля 2018, 15:00

      если бы дрогба убил Эвребе в тот вечер любой судья его бы оправдал))

      5
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 18 февраля 2018, 14:42

      Всю жизнь будет с этим жить. Как будто убил человека.

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