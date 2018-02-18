Эвребе: «Горжусь ли я судейством в матче «Челси» – «Барселона» в 2009 году? Нет, нечем гордиться»

Да ладно уже!
Он в этом далеко не одинок, скажем так. Были судейские ляпы как минимум такие же. И в ЛЧ, и на ЧМ, и на ЧЕ. Михел протащил Италию в финал-2006. Чакыр (вроде) убил МЮ в матче такого же ранга с Реалом. Кто-то там не засчитал чистый гол Лэмпарда, и Англия вылетела с ЧМ, год назад Айтегин развлекался... продолжать можно бесконечно...
Даже роботы иногда ошибаются.
Бывший футбольный судья Том-Хеннинг Эвребе поделился мнением о своей работе на полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» (1:1) в 2009 году.
— 6 мая 2009 года. Вы гордитесь своим судейством?
— Нет, нечем гордиться. Это был не лучший день, по правде говоря. Но арбитры могут совершать такие ошибки… и иногда — игроки или тренеры. Порой вы можете не показать тот уровень, который должны. Но нет, я не могу гордиться своей работой в тот день.
— «Челси» заявил, что в матче было, по крайней мере, четыре чистых пенальти. Какая ошибка, по вашему мнению, была самой серьезной?
— Были разные ошибки, и у всего мира есть свое мнение о тех эпизодах. Повторю, игроки и тренеры тоже ошибаются, и ничего не случается. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера и что я был в европейской судейской элите какое-то время. Как минимум, я был одним из лучших в своей стране.
Нельзя вспоминать о моей карьере только по этому матчу, хотя кто-то, как, например, вы, делают это… к сожалению.
— Это был полуфинал Лиги чемпионов…
— Да, это был ответный полуфинальный матч, и весь мир ждал этой встречи. С этой точки зрения понятно, почему многие мне припоминают мне тот вечер на «Стэмфорд Бридж».
Напомним, что по итогам двух встреч «Челси» вылетел из турнира, а «Барселона» прошла в финал и победила в нем.
Матч 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» пройдет 20 февраля в Лондоне.