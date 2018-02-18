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  • Эвребе: «Горжусь ли я судейством в матче «Челси» – «Барселона» в 2009 году? Нет, нечем гордиться»

Эвребе: «Горжусь ли я судейством в матче «Челси» – «Барселона» в 2009 году? Нет, нечем гордиться»

18 февраля 2018, 14:26
7

Бывший футбольный судья Том-Хеннинг Эвребе поделился мнением о своей работе на полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» (1:1) в 2009 году.

— 6 мая 2009 года. Вы гордитесь своим судейством?

— Нет, нечем гордиться. Это был не лучший день, по правде говоря. Но арбитры могут совершать такие ошибки… и иногда — игроки или тренеры. Порой вы можете не показать тот уровень, который должны. Но нет, я не могу гордиться своей работой в тот день.

— «Челси» заявил, что в матче было, по крайней мере, четыре чистых пенальти. Какая ошибка, по вашему мнению, была самой серьезной?

— Были разные ошибки, и у всего мира есть свое мнение о тех эпизодах. Повторю, игроки и тренеры тоже ошибаются, и ничего не случается. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера и что я был в европейской судейской элите какое-то время. Как минимум, я был одним из лучших в своей стране.

Нельзя вспоминать о моей карьере только по этому матчу, хотя кто-то, как, например, вы, делают это… к сожалению.

— Это был полуфинал Лиги чемпионов…

— Да, это был ответный полуфинальный матч, и весь мир ждал этой встречи. С этой точки зрения понятно, почему многие мне припоминают мне тот вечер на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что по итогам двух встреч «Челси» вылетел из турнира, а «Барселона» прошла в финал и победила в нем.

Матч 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» пройдет 20 февраля в Лондоне.

Источник: Marca
Лига чемпионов Челси Барселона Эвребё Том Хеннинг
Комментарии (7)
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talgatnurzhanov2006
1518954149
Всю жизнь будет с этим жить. Как будто убил человека.
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mihail200606
1518955205
если бы дрогба убил Эвребе в тот вечер любой судья его бы оправдал))
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Docentusa
1518956243
Помню эту СУКУ, а как он со стадика ломился!!!
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Вомбат
1518959556
Ему с этим жить, а Челси свое взял - не в тот раз, так в 2012 году. Хотя в 2012 Челси был слабее Барселоны, футбольные боги не дали Месси забить пенальти. Одно из многочисленных доказательств того, что футбол в его высшем смысле - справедливая игра.
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Axe111
1518974147
Продажная
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ILOVETHISGAME.ykt
1518993788
Конечно пидо..аса и будут помнить по этому матчу. Благо, что он закончил карьеру.
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Danish Dynamite
1519016532
Да ладно уже! Он в этом далеко не одинок, скажем так. Были судейские ляпы как минимум такие же. И в ЛЧ, и на ЧМ, и на ЧЕ. Михел протащил Италию в финал-2006. Чакыр (вроде) убил МЮ в матче такого же ранга с Реалом. Кто-то там не засчитал чистый гол Лэмпарда, и Англия вылетела с ЧМ, год назад Айтегин развлекался... продолжать можно бесконечно... Даже роботы иногда ошибаются.
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