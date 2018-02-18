Будогосский: «Целый ряд арбитров не сдал нормативы? Это ложь!»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию, что ряд арбитров не сдал нормативы. Ранее сообщалось, что Алексей Николаев, Виталий Мешков и другие рефери пока не допущены к матчам РФПЛ.

«Целый ряд арбитров не сдал нормативы? Это ложь!

Есть ряд людей, которые не смогли сдать по причине травм, и один рефери, который не сдал нормативы и будет пересдавать», – сказал Будогосский.