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    Будогосский: «Целый ряд арбитров не сдал нормативы? Это ложь!»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию, что ряд арбитров не сдал нормативы. Ранее сообщалось, что Алексей Николаев, Виталий Мешков и другие рефери пока не допущены к матчам РФПЛ.

    «Целый ряд арбитров не сдал нормативы? Это ложь!

    Есть ряд людей, которые не смогли сдать по причине травм, и один рефери, который не сдал нормативы и будет пересдавать», – сказал Будогосский.

    Источник: Sport24

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    18.02.2018 11:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 февраля 2018, 13:22

      "Есть ряд людей, которые не смогли сдать по причине травм": а кто это ряд людей? Назови фамилии.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 февраля 2018, 13:21

      Будогосский это ложь...

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 12:39

      Показывали по телеку как Николаев сдает норматив. Вся кодла судей собралась и и вопит: давай Лёша, давай! А тот еле ковыляет до финиша, чуть не падает. Разумеется сдал, хоть и со второго раза. Кто бы сомневался.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 февраля 2018, 12:00

      Это ложь...,не целый ряд,а Всё не сдали...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      avera 18 февраля 2018, 11:56

      Ага травмы-пивной животик.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2018, 11:52

      Конечно же ложь! Иначе тебя попрут оттуда!!! А этого ты допустить не можешь, поэтому все будет хорошо, ведь правда!!!???

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