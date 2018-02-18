Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы»

Классный игрок классно играет, его класс пока вообще не понятен.... первоклашка, второгодник, выпускник, отличник....
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев уверен, что защитник Иван Новосельцев принесет пользу его команде. Напомним, что россиянин перешел в тульский клуб этой зимой на правах аренды из «Зенита».
«У Ивана в последнее время не было игровой практики. Как только он ее получит, отношение к нему поменяется. И все вернется. Тем более центральный защитник — дефицитная позиция среди россиян.
Я наблюдал за Иваном и знаю его сильные качества. Он, кстати, может забивать. Новосельцев — классный игрок и еще принесет много пользы, в том числе, уверен, сборной России», — сказал Аджоев.