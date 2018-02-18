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  • Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы»

Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы»

18 февраля 2018, 09:37
5

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев уверен, что защитник Иван Новосельцев принесет пользу его команде. Напомним, что россиянин перешел в тульский клуб этой зимой на правах аренды из «Зенита».

«У Ивана в последнее время не было игровой практики. Как только он ее получит, отношение к нему поменяется. И все вернется. Тем более центральный защитник — дефицитная позиция среди россиян.

Я наблюдал за Иваном и знаю его сильные качества. Он, кстати, может забивать. Новосельцев — классный игрок и еще принесет много пользы, в том числе, уверен, сборной России», — сказал Аджоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Новосельцев Иван Аджоев Гурам
Комментарии (5)
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Сильвербой
1518937764
Классные игроки играют в классных клуба! Или я что-то путаю?
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Joko21
1518942453
будем надеяться, что снова вернется на свой уровень
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paracetamol
1518946908
Слава Господу, избавились...!
Ответить
3a zenit
1518953925
Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы в инстаграме»
Ответить
пряник929
1519029064
Классный игрок классно играет, его класс пока вообще не понятен.... первоклашка, второгодник, выпускник, отличник....
Ответить
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