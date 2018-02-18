Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев уверен, что защитник Иван Новосельцев принесет пользу его команде. Напомним, что россиянин перешел в тульский клуб этой зимой на правах аренды из «Зенита».

«У Ивана в последнее время не было игровой практики. Как только он ее получит, отношение к нему поменяется. И все вернется. Тем более центральный защитник — дефицитная позиция среди россиян.

Я наблюдал за Иваном и знаю его сильные качества. Он, кстати, может забивать. Новосельцев — классный игрок и еще принесет много пользы, в том числе, уверен, сборной России», — сказал Аджоев.