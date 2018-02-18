Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев уверен, что защитник Иван Новосельцев принесет пользу его команде. Напомним, что россиянин перешел в тульский клуб этой зимой на правах аренды из «Зенита».

    «У Ивана в последнее время не было игровой практики. Как только он ее получит, отношение к нему поменяется. И все вернется. Тем более центральный защитник — дефицитная позиция среди россиян.

    Я наблюдал за Иваном и знаю его сильные качества. Он, кстати, может забивать. Новосельцев — классный игрок и еще принесет много пользы, в том числе, уверен, сборной России», — сказал Аджоев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 февраля 2018, 11:31

      Классный игрок классно играет, его класс пока вообще не понятен.... первоклашка, второгодник, выпускник, отличник....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 февраля 2018, 14:38

      Аджоев: «Новосельцев – классный игрок. Он принесет много пользы в инстаграме»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 12:41

      Слава Господу, избавились...!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2018, 11:27

      будем надеяться, что снова вернется на свой уровень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2018, 10:09

      Классные игроки играют в классных клуба! Или я что-то путаю?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11