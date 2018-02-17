«Крылья Советов»: «Наше поле на матче со «Спартаком» будет не лучшего качества»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков предупредил общественность, что домашнее поле команды не будет идеальным к матчу 1/4 финала Кубка России против московского «Спартака».

«Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор.

Идеальным поле однозначно не будет, но оно не «плывет». Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо», – сказал функционер.

Игра в Самаре состоится 28 февраля.