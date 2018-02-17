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    «Крылья Советов»: «Наше поле на матче со «Спартаком» будет не лучшего качества»

    Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков предупредил общественность, что домашнее поле команды не будет идеальным к матчу 1/4 финала Кубка России против московского «Спартака».

    «Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор.

    Идеальным поле однозначно не будет, но оно не «плывет». Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо», – сказал функционер.

    Игра в Самаре состоится 28 февраля.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2018 23:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +718

      Антимат 25 февраля 2018, 21:21

      Классный критерий - не плывет. Наверное моряк Мутко ввел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 февраля 2018, 21:32

      Пока Джикия в отрубе, свиней надо драть. У них Кутеп главный защитник. Гы-гы-гы!

      -1
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      Рейтинг: +238

      za logiku 19 февраля 2018, 14:14

      Будет как с арсеналом... Надеюсь, что в конце концов тоже запихают как нибудь...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 февраля 2018, 15:09

      То что обе команды будут в одинаковых условия это полный бред, Спартак дома играет на прекрасном газоне в лч и ле играл на хороших газонах в РФПЛ у Анжи по настоящему плохой газон у 1 команды, а тут приезжать в Самару...

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 12:44

      Стадик новый или старый?

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 18 февраля 2018, 12:32

      То что команды будут в равных условиях это понятно. Но одно дело показывать свой футбол, к которому команда привыкла и другое дело показывать футбол который продиктован не стилем игры а качеством газона! На таких условиях преимущество всегда у более слабой команды, что собственно мы видели не раз на наших полях. Но в любом случае это отговорка не для спартака. Не должен, а обязан брать победу!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 11:32

      обе команды будут в равных условиях поэтому кто лучше и быстрее адаптируется к обстоятельствам за тем и победа останется.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gol_kak_sokol 18 февраля 2018, 11:55

      это конечно так но с обстоятельствами ничего не поделаешь и остается только как-то подстраиваться и приспосабливаться.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 11:14

      Работы велись и ведутся до сих пор.Стандартное заявление.А кто будет отвечать за подготовку поля к кубковому матчу?

      4
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 18 февраля 2018, 09:44

      Честные ребята.

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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 18 февраля 2018, 08:30

      Поле - тринадцатый игрок Крыльев с учетом болельщиков

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