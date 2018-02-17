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  • «Крылья Советов»: «Наше поле на матче со «Спартаком» будет не лучшего качества»

«Крылья Советов»: «Наше поле на матче со «Спартаком» будет не лучшего качества»

17 февраля 2018, 23:05
23

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков предупредил общественность, что домашнее поле команды не будет идеальным к матчу 1/4 финала Кубка России против московского «Спартака».

«Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор.

Идеальным поле однозначно не будет, но оно не «плывет». Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо», – сказал функционер.

Игра в Самаре состоится 28 февраля.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
Комментарии (23)
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Shogun
1518898343
А накрыть газон пленкой и оставить зимовать мозгов видимо не хватило, ну теперь как говорится месите г...вно
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mialkov
1518902172
Обе команды будут в равных условиях. Победит тот, кто больше захочет...
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Алекc
1518902856
конечно мутота, но справедливо было бы игра дома и в гостях. и практики больше. ни хрена вон в англии играют чуть ли не через день
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Коза Ностра
1518906439
Надо было вместо Самары в Краснодар привлекать.
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zigbert
1518941640
Работы велись и ведутся до сих пор.Стандартное заявление.А кто будет отвечать за подготовку поля к кубковому матчу?
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OfaZavr
1518942734
обе команды будут в равных условиях поэтому кто лучше и быстрее адаптируется к обстоятельствам за тем и победа останется.
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OldenVad
1518946356
То что команды будут в равных условиях это понятно. Но одно дело показывать свой футбол, к которому команда привыкла и другое дело показывать футбол который продиктован не стилем игры а качеством газона! На таких условиях преимущество всегда у более слабой команды, что собственно мы видели не раз на наших полях. Но в любом случае это отговорка не для спартака. Не должен, а обязан брать победу!
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paracetamol
1518947072
Стадик новый или старый?
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кузнецов артем
1518955789
То что обе команды будут в одинаковых условия это полный бред, Спартак дома играет на прекрасном газоне в лч и ле играл на хороших газонах в РФПЛ у Анжи по настоящему плохой газон у 1 команды, а тут приезжать в Самару...
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prezent2017
1519065145
Пока Джикия в отрубе, свиней надо драть. У них Кутеп главный защитник. Гы-гы-гы!
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