«Реал» хочет включить Иско, Бэйла или Бензема в сделку по Азару

Вот никак не пойму, зачем скупать игроков средней линии. Хотя дураку понятно, что Реалу нужен топовый центральный нападающий. Как говорится настоящая 9-ка. Вспомните дуэт нападения Рауль - Роналдо (зубастик) вот это была тема. Возьмите 9-ку способного всё решать внутри штрафной (добивание,отскоки, подставления,тычки и т.д.) и самое главное уберите с поля Бензему, желательно в Ювентус к Игуаину, сто пудово сыграются и вероятнее всего Карим раскроется. Одного поля ягоды, они вот мне даже друг друга в Реале напоминают, по своим действиям.
«Реал», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Мадридский клуб в целях снижения цены на бельгийца готов включить в сделку одного из своих трех игроков. Речь идет о полузащитниках Гарете Бэйле и Иско, а также нападающем Кариме Бензема.
Президент сливочных Флорентино Перес хочет избавиться от вышеперечисленных футболистов и намерен использовать одного из них для завершения трансфера Азара.