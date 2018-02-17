«Реал» хочет включить Иско, Бэйла или Бензема в сделку по Азару

«Реал», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Мадридский клуб в целях снижения цены на бельгийца готов включить в сделку одного из своих трех игроков. Речь идет о полузащитниках Гарете Бэйле и Иско, а также нападающем Кариме Бензема.

Президент сливочных Флорентино Перес хочет избавиться от вышеперечисленных футболистов и намерен использовать одного из них для завершения трансфера Азара.