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    «Реал» хочет включить Иско, Бэйла или Бензема в сделку по Азару

    «Реал», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Мадридский клуб в целях снижения цены на бельгийца готов включить в сделку одного из своих трех игроков. Речь идет о полузащитниках Гарете Бэйле и Иско, а также нападающем Кариме Бензема.

    Президент сливочных Флорентино Перес хочет избавиться от вышеперечисленных футболистов и намерен использовать одного из них для завершения трансфера Азара.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 17:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 17 февраля 2018, 23:38

      Вот никак не пойму, зачем скупать игроков средней линии. Хотя дураку понятно, что Реалу нужен топовый центральный нападающий. Как говорится настоящая 9-ка. Вспомните дуэт нападения Рауль - Роналдо (зубастик) вот это была тема. Возьмите 9-ку способного всё решать внутри штрафной (добивание,отскоки, подставления,тычки и т.д.) и самое главное уберите с поля Бензему, желательно в Ювентус к Игуаину, сто пудово сыграются и вероятнее всего Карим раскроется. Одного поля ягоды, они вот мне даже друг друга в Реале напоминают, по своим действиям.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 февраля 2018, 21:58

      Бензема Челси не нужен,он у себя заиграет.Он же был лучшим когда то,он забёт важный гол, и все забудут

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 17 февраля 2018, 21:47

      Хитрые жопы сидят в Реале....Иско куда не шло, и молод и играет красиво! А эти двое... Бензема будет даже похуже Мораты не говоря про Жиру! А Бэйл загубил себя уже давно в этом Реале...Хрусталь... А лучше не лукаться к синим, пусть будет так как есть! Азар синий, Иско Сливочный! Все на своих местах!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 февраля 2018, 20:08

      Оба игрока не хуже Азара. Бензема не игрок, не в счет

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 17 февраля 2018, 19:09

      Иско и 100 лямов и Роман Аркадьевич не устоит)
      Дерзайте)

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 февраля 2018, 18:35

      когда он в Лилле играл неужели никто не видел его умений??

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 февраля 2018, 18:28

      мне реал не нравится но мне нравятся там такие игроки как иско каземиро модрич и кроос !! иско не чем не хуже азара , а где то даже лучше ! бензему пусть членси забирает и бейла ! а иско мощь !

      -1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 17 февраля 2018, 17:59

      Иско и Бейла давайте и доплату. в 500лям . Как раз как и Асенсио выходит.

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