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  • В РФС надеются, что поле в Самаре будет готово к матчу 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак»

В РФС надеются, что поле в Самаре будет готово к матчу 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак»

17 февраля 2018, 12:24
15

Глава комиссии РФС Сергей Куликов, побывавший в Самаре, выразил надежду, что поле стадиона «Металлург» будет приведено в готовность к матчу 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Напомним, ранее с самарским газоном постоянно возникали какие-то проблемы.

«Переживания, само собой, есть. Но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней. Все в работе. Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, все должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали.

Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не «плывет», как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу», – сказал Куликов.

Поединок «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (15)
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84aivengo
1518860234
у спартака только кубок России и остается....
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oyabun
1518862486
А почему собственно игра на Кубок для Спартака будет "в гостях"?
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zigbert
1518862806
У нас как правило готовить поле начинают за день до игры.
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Приус
1518870071
В последний день зимы Спартак сорвет злость на КС за еврокубки.
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anatolich72
1518870865
А в Сочи +12 и ещё 12 дней почему бы там не играть.Тупости нет предела есть город где созданы все условия, ну зима ещё в Самаре и Москве надо с этим смириться.
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Хакасия
1518872649
Надежда умирает последней
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Одинокий волк Маквейд
1518873196
Готовьте лучше, Спартак ждете, а не сраную бомжарню.
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himik2-62
1518875041
на открывашке пущай бегают
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Alex Flash
1518894589
и вообще надо играть не в один матч.а в два.как во всей Европе
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ДяДь ПашА
1519641019
Да ...тяжело будет Спартаку
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