В РФС надеются, что поле в Самаре будет готово к матчу 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак»

Глава комиссии РФС Сергей Куликов, побывавший в Самаре, выразил надежду, что поле стадиона «Металлург» будет приведено в готовность к матчу 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Напомним, ранее с самарским газоном постоянно возникали какие-то проблемы.

«Переживания, само собой, есть. Но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней. Все в работе. Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, все должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали.

Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не «плывет», как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу», – сказал Куликов.

Поединок «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.