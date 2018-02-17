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    В РФС надеются, что поле в Самаре будет готово к матчу 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак»

    Глава комиссии РФС Сергей Куликов, побывавший в Самаре, выразил надежду, что поле стадиона «Металлург» будет приведено в готовность к матчу 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

    Напомним, ранее с самарским газоном постоянно возникали какие-то проблемы.

    «Переживания, само собой, есть. Но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней. Все в работе. Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, все должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали.

    Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не «плывет», как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу», – сказал Куликов.

    Поединок «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2018 12:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 26 февраля 2018, 13:30

      Да ...тяжело будет Спартаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 февраля 2018, 22:09

      и вообще надо играть не в один матч.а в два.как во всей Европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 февраля 2018, 16:44

      на открывашке пущай бегают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 февраля 2018, 16:13

      Готовьте лучше, Спартак ждете, а не сраную бомжарню.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 17 февраля 2018, 16:04

      Надежда умирает последней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 февраля 2018, 15:34

      А в Сочи +12 и ещё 12 дней почему бы там не играть.Тупости нет предела есть город где созданы все условия, ну зима ещё в Самаре и Москве надо с этим смириться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 17 февраля 2018, 15:21

      В последний день зимы Спартак сорвет злость на КС за еврокубки.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 13:20

      У нас как правило готовить поле начинают за день до игры.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 17 февраля 2018, 14:15

      Писали, что на Зенит-Арене, задолго до игр, подготовили поле и
      заменили газон. На стадионе ПФК ЦСКА ( ВЭБ Аренене) поле готово. Зенит и ЦСКА должны принимать команды, участвующие в ЛЕ. Кроме того, стадион Спартака (Открытие), как мы видели. тоже готов к проведению матчей, так, что у московских команд стадионы готовы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 февраля 2018, 13:14

      А почему собственно игра на Кубок для Спартака будет "в гостях"?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      pato08 > oyabun 17 февраля 2018, 14:01

      Так жребий распорядился.
      Если Самару проходим, то полуфинал точно дома будем играть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 февраля 2018, 12:37

      у спартака только кубок России и остается....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 > 84aivengo 17 февраля 2018, 14:03

      В смысле только кубок?
      Этот кубок надо еще выиграть! Чемпионство еще не проиграно. И кроме первого места есть еще и 2,3,4 и 5 места.
      И с бильбао еще матч есть. Поэтому впереееед,Спартак!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > 84aivengo 17 февраля 2018, 15:17

      Вот как раз у Спартака и кубок и чемпионат остаётся не первое так хоть второе место а других и такой возможности нет

      -1
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