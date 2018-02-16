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    Волейболист Спиридонов: «Спартак» точно станет чемпионом. Не «лохомотам» же с «немытыми» становиться»

    Волейболист красноярского «Енисея» и болельщик московского ФК «Спартак» Алексей Спиридонов поделился мыслями о чемпионских перспективах красно-белых. Спортсмен уверен: москвичи отстоят звание сильнейшей команды страны.

    «Спартак» стопроцентно станет чемпионом. А кому становиться? Не «лохомотам» с «немытыми» же», – полагает волейболист.

    Спиридонов – чемпион Европы 2013 года, неоднократный победитель Мировой лиги.

    Источник: YouTube

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    16.02.2018 20:38
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +272

      Inks 18 февраля 2018, 10:55

      Каким-то провокационным стал этот сайт, раз выкладывают интервью всяких неадекватов, при чём совсем далёких от футбола

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 18 февраля 2018, 00:13

      ну ну....твои слова да богу в уши..

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 17 февраля 2018, 22:47

      Конечно приятно такое читать...но сомневаюсь в адекватности этого спортсмена...одно дело школьники и неадекваты такое пишут...другое дело когда публичная личность такие реплики бросает...

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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 февраля 2018, 18:26

      Словосочетание Волейболист Спиридонов пишется Уродец спиридонов (это для автора и редактора)

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 февраля 2018, 18:23

      Че за ******* такой? Отель взялся, чушка?

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      Рейтинг: +549

      avera 17 февраля 2018, 18:06

      Баран ни в волейболе, ни в футболе.Точно таблеток наелся ,вот и глючит.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 17 февраля 2018, 17:53

      Хех, Спиридонов, у себя там в волейболе его команда на дне таблицы, сам не входит даже в топ 10 по показателям волейбольным, о каком чемпионстве он может знать, тем более в футболе)))) просто очередной п..бол вот и все! Станет сильнейший!!!
      P.S. Локо без остановок к чемпионству!!!

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      Рейтинг: +982

      O-Z 17 февраля 2018, 17:26

      Это что за лох ещё кудахтает? Знать не знаю )

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 17 февраля 2018, 16:30

      это ещё что за чудовища не разбираешся в футболе лучше молчи а не позорься и не опускайся до оскорблений

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 февраля 2018, 16:12

      Мудак сам то моешься локо чемпионом станет

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