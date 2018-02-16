Волейболист Спиридонов: «Спартак» точно станет чемпионом. Не «лохомотам» же с «немытыми» становиться»

Каким-то провокационным стал этот сайт, раз выкладывают интервью всяких неадекватов, при чём совсем далёких от футбола
Волейболист красноярского «Енисея» и болельщик московского ФК «Спартак» Алексей Спиридонов поделился мыслями о чемпионских перспективах красно-белых. Спортсмен уверен: москвичи отстоят звание сильнейшей команды страны.
«Спартак» стопроцентно станет чемпионом. А кому становиться? Не «лохомотам» с «немытыми» же», – полагает волейболист.
Спиридонов – чемпион Европы 2013 года, неоднократный победитель Мировой лиги.