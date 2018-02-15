Дворкович: «Кто-то из российских клубов может выиграть Лигу Европы»

это будет очень сложно, но попробовать стоит, если играть каждый матч как последний то может получиться.
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступлениями российских клубов в Лиге Европы.
«На этой стадии соперники все сложные, но все по зубам нашим клубам. Побеждать можно даже на выезде.
При таком количестве российских клубов в плей-офф Лиги Европы выиграть кому-то из них турнир реально. Но борьба будет очень тяжелой», — сказал Дворкович.
Сегодня первые матчи 1/16 финала Лиги Европы проведут «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».