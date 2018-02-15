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    Дворкович: «Кто-то из российских клубов может выиграть Лигу Европы»

    Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступлениями российских клубов в Лиге Европы.

    «На этой стадии соперники все сложные, но все по зубам нашим клубам. Побеждать можно даже на выезде.

    При таком количестве российских клубов в плей-офф Лиги Европы выиграть кому-то из них турнир реально. Но борьба будет очень тяжелой», — сказал Дворкович.

    Сегодня первые матчи 1/16 финала Лиги Европы проведут «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».

    Источник: ТАСС

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    15.02.2018 13:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 18:32

      это будет очень сложно, но попробовать стоит, если играть каждый матч как последний то может получиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2018, 17:13

      А мы гадать не будем, а будем болеть за наши клубы. Удачи и побед вам, ребята.

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 15 февраля 2018, 15:35

      А может не выиграть. Гениально, Ватсон, так ловко Вы, факт к факту..
      Но удачи всем нашим клубам в еврокубках!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 февраля 2018, 15:35

      У нас на каждый турнир так говорят и что в итоге...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 февраля 2018, 15:21

      ...лет за 100

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 февраля 2018, 14:56

      Выиграет-поздравим. А сейчас то зачем языком молоть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2018, 14:36

      у нас все такие умные особенно депутатики им бы в колхозах работать или на ферме хвосты крутить а они там в Москве заседают

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 15 февраля 2018, 14:34

      в заголовке не хватает знака вопроса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 15 февраля 2018, 13:57

      Чего ты понимаеш в футболе? Даже специалисты воздерживаются от предсказаний.

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      Рейтинг: +145

      Danjer 15 февраля 2018, 13:53

      Удачи нашим клубам!!!!!!!

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