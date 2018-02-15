Дворкович: «Кто-то из российских клубов может выиграть Лигу Европы»

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступлениями российских клубов в Лиге Европы.

«На этой стадии соперники все сложные, но все по зубам нашим клубам. Побеждать можно даже на выезде.

При таком количестве российских клубов в плей-офф Лиги Европы выиграть кому-то из них турнир реально. Но борьба будет очень тяжелой», — сказал Дворкович.

Сегодня первые матчи 1/16 финала Лиги Европы проведут «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».