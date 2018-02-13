ФИФА отказалась взыскивать с «Барселоны» по требованию Неймара 40 миллионов

Международная федерация футбола ответила отказом на требование нападающего французского «ПСЖ» Неймара взыскать с бывшего клуба – «Барселоны» – 40 миллионов евро, сообщает El Periodico.

Эти деньги, по словам бразильца, полагаются ему в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Отметим, что дело об этих деньгах находится на рассмотрении в гражданском суде.

Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 годы (123 игры в Примере, 68 голов).