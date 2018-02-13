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    ФИФА отказалась взыскивать с «Барселоны» по требованию Неймара 40 миллионов

    Международная федерация футбола ответила отказом на требование нападающего французского «ПСЖ» Неймара взыскать с бывшего клуба – «Барселоны» – 40 миллионов евро, сообщает El Periodico.

    Эти деньги, по словам бразильца, полагаются ему в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Отметим, что дело об этих деньгах находится на рассмотрении в гражданском суде.

    Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 годы (123 игры в Примере, 68 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 19:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 14:15

      Неймар не виноват, что футбольный мир сам себя до такого довёл. Пусть с отцом обирают олигархов, пусть!!! Может, благодаря таким, как Неймар, этот пузырь и лопнет.
      Другое дело, что он нытик и наглец. С этим не поспорить.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2018, 20:57

      Няма тянет в рот всё,что не прибито...

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 13 февраля 2018, 20:47

      редиска...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 февраля 2018, 19:22

      Этот перец со своим папиком никак "не наедятся "((
      Все отрицательные качества сущности Неймара уже начинают перевешивать его игровой талант

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 19:19

      Правильное решение. И рамки человек потерял и совесть

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