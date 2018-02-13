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    Краневиттер: «На поле говорим на смеси английского, испанского и русского»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о том, как он прижился в новой для себя команде, городе, стране. По словам аргентинца, он до сих пор знает лишь несколько слов на русском языке, а на поле предпочитает общаться на смеси английского, испанского и русского.

    – Предсезонка с Манчини тяжелее, чем с Симеоне?

    – Нет, они очень похожи. Самые сложные предсезонки в Аргентине, вот где ты изматываешься полностью. Целыми днями мы там только бегали, сами сборы длились дольше – свыше 20 дней, каждая тренировка была на износ. Очень тяжело.

    – Признайтесь, сколько слов по-русски успели выучить за эти полгода?

    – Очень мало. «Доброе утро», «хорошо», «спасибо», «право», «лево», «один» и «давай»! «Давай» я постоянно использую на поле.

    – Как понимаете друг друга с партнерами по команде?

    – Говорим на смеси английского, испанского и русского.

    – Как вас называют одноклубники?

    – Матиас, Мати или Кране, по первой части фамилии.

    – С кем, кроме аргентинцев, общаетесь больше всего?

    – С Кокориным, Кузяевым – с Далером у нас рядом шкафчики в раздевалке, мы часто болтаем, – Смольниковым, Жирковым. У нас отличная атмосфера, и мы стараемся находить общие темы, хоть и не всегда понимаем язык друг друга.

    – Сколько раз за эти полгода вы успели замерзнуть?

    – Много раз! Я вообще не был готов к такому холоду, как в России, он очень непривычен для меня. В Тукумане всегда тепло, в Буэнос-Айресе тоже мягкий климат, даже в Мадриде я спокойно переживал зимнее время. Но в Санкт-Петербурге я понял, что такое холод и снегопад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2018 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 13 февраля 2018, 12:22

      холода уже второй год нету, так что он еще не узнал что такое настоящий холод

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 февраля 2018, 11:35

      Надо учить наш родной русский мат, всё все сразу поймут..

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 февраля 2018, 10:30

      Я так понимаю, мат который он выучил, он не стал перечислять

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 февраля 2018, 09:47

      Короче общаются на пальцах))

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 февраля 2018, 08:18

      Ну, что за русский, мы догадались...

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