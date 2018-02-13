Краневиттер: «На поле говорим на смеси английского, испанского и русского»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о том, как он прижился в новой для себя команде, городе, стране. По словам аргентинца, он до сих пор знает лишь несколько слов на русском языке, а на поле предпочитает общаться на смеси английского, испанского и русского.

– Предсезонка с Манчини тяжелее, чем с Симеоне?

– Нет, они очень похожи. Самые сложные предсезонки в Аргентине, вот где ты изматываешься полностью. Целыми днями мы там только бегали, сами сборы длились дольше – свыше 20 дней, каждая тренировка была на износ. Очень тяжело.

– Признайтесь, сколько слов по-русски успели выучить за эти полгода?

– Очень мало. «Доброе утро», «хорошо», «спасибо», «право», «лево», «один» и «давай»! «Давай» я постоянно использую на поле.

– Как понимаете друг друга с партнерами по команде?

– Говорим на смеси английского, испанского и русского.

– Как вас называют одноклубники?

– Матиас, Мати или Кране, по первой части фамилии.

– С кем, кроме аргентинцев, общаетесь больше всего?

– С Кокориным, Кузяевым – с Далером у нас рядом шкафчики в раздевалке, мы часто болтаем, – Смольниковым, Жирковым. У нас отличная атмосфера, и мы стараемся находить общие темы, хоть и не всегда понимаем язык друг друга.

– Сколько раз за эти полгода вы успели замерзнуть?

– Много раз! Я вообще не был готов к такому холоду, как в России, он очень непривычен для меня. В Тукумане всегда тепло, в Буэнос-Айресе тоже мягкий климат, даже в Мадриде я спокойно переживал зимнее время. Но в Санкт-Петербурге я понял, что такое холод и снегопад.