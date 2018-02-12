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    «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Иско за 150 миллионов

    Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за 25-летнего испанца 150 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Сити», предлагающий за него 100 миллионов.

    Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел в Примере 18 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    12.02.2018 20:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +367

      gigs84 13 февраля 2018, 21:49

      МЮ готов приобрести всех футболистов в мире и стать единственным клубом:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 февраля 2018, 02:37

      уткаааа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 12 февраля 2018, 21:45

      Тренера нужно приобрести !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 февраля 2018, 21:23

      Что вообще происходит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 20:43

      Можем предложить Моуру одного любителя пирожков, вдвоём им будет веселее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 февраля 2018, 20:32

      Вы сначала Ньюкасл научитесь обыгрывать, а уже потом Иско покупайте.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 февраля 2018, 20:31

      маур разорит МЮ, вот скажите мне: мата не подошел, Мхитарян не подошед, Де брюйне не подошел в челси, неужели не понятно во что играет МЮ??? или иско на 150 лямов лучше маты??? Маур играет в автобус ему Матичей и феллаини подавай, за чем ему это технарь??? Иско не тупи твоя команда МС или барселона, накройняк арсенал или дортмундская боруссия, не губи свою карьеру, Маур сотнями губит таких как ты.((

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Павел Буре 12 февраля 2018, 21:31

      А ведь реально, близко к истине

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2018, 20:29

      Реал много выбрасывает ТОПовых игроков и причем зря!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 12 февраля 2018, 20:27

      пиз дец, футбол деградирует.

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      Ответить
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 12 февраля 2018, 20:25

      неплохо!

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