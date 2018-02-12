«Манчестер Юнайтед» готов приобрести Иско за 150 миллионов

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за 25-летнего испанца 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Сити», предлагающий за него 100 миллионов.

Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в Примере 18 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.