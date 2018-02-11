Алексис Санчес: «Месси после вылета из ЛЧ в 2012 году плакал в раздевалке»

Бывший нападающий «Барселоны» Алексис Санчес вспомнил последствия вылета команды из Лиги чемпионов в 2012 году. Чилийцу запомнилось поведение Лионеля Месси.

«Тогда мы вылетели от английского «Челси». Месси в раздевалке плакал, почти рыдал. Он очень требователен к себе, потому и такая реакция», – рассказал Санчес.

Счет по сумме двух матчей был 3:2 в пользу британцев.