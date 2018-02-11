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    Алексис Санчес: «Месси после вылета из ЛЧ в 2012 году плакал в раздевалке»

    Бывший нападающий «Барселоны» Алексис Санчес вспомнил последствия вылета команды из Лиги чемпионов в 2012 году. Чилийцу запомнилось поведение Лионеля Месси.

    «Тогда мы вылетели от английского «Челси». Месси в раздевалке плакал, почти рыдал. Он очень требователен к себе, потому и такая реакция», – рассказал Санчес.

    Счет по сумме двух матчей был 3:2 в пользу британцев.

    Источник: Skysports

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    11.02.2018 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 февраля 2018, 23:27

      наши просрали все и это «Ваши проблемы»!!!Никто не плакал...мужики!!!)))Представить себе не могу,Кокорина в слезах или еще кого нибудь из наших«футболистов»

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh > makson_klim 12 февраля 2018, 10:42

      Им не до слез будет после вылета из группы - у них путевки в жаркие страны уже закуплены на 26 июня..

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 февраля 2018, 17:19

      Все великие и невеликие спортсмены проходили через это... По-любому - это священные слёзы. С ув.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 февраля 2018, 17:14

      у всех бывает ! мне было жалко смотреть на пирло в 2015 году когда в финале барса выиграла . ну пирло то во всяком случае провел свои лучшие годы в милане и выиграл там лч и не раз ! больше всего было обидно за буффона.

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 февраля 2018, 16:50

      А наши хрен бы кто рыдал... Всем по х...

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