Алексис Санчес: «Месси после вылета из ЛЧ в 2012 году плакал в раздевалке»

наши просрали все и это «Ваши проблемы»!!!Никто не плакал...мужики!!!)))Представить себе не могу,Кокорина в слезах или еще кого нибудь из наших«футболистов»
Бывший нападающий «Барселоны» Алексис Санчес вспомнил последствия вылета команды из Лиги чемпионов в 2012 году. Чилийцу запомнилось поведение Лионеля Месси.
«Тогда мы вылетели от английского «Челси». Месси в раздевалке плакал, почти рыдал. Он очень требователен к себе, потому и такая реакция», – рассказал Санчес.
Счет по сумме двух матчей был 3:2 в пользу британцев.