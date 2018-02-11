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    «ПСЖ» заверил УЕФА, что завершит сезон без нарушений финансового fair play

    УЕФА принял решение никак не наказывать французский «ПСЖ» за финансовую деятельность в текущем сезоне. Парижане смогли убедить футбольный орган Европы в том, что завершат сезон без нарушений экономического fair play.

    Как сообщает Journal du Dimanche, УЕФА пристально следит за французами после покупки ими форварда Неймара и аренды Килиана Мбаппе.

    УЕФА проверит все финансовые показатели по окончании евросезона, а сейчас никаких санкций к клубу применять не будет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 14:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 18:36

      то есть почти на слово поверили, типа мы больше не будем не судите строго))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 11 февраля 2018, 16:40

      все куплено

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2018, 16:08

      Смешно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 11 февраля 2018, 15:49

      А что им можно предъявить, они никого не покупали, игроки сами разорвали контракт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 11 февраля 2018, 15:41

      Финансовый fair play работает только для тех, клубов, у которых нет денег. В богатых клубах акционеры решают вопросы нарушения fair play деньгами. Забавно не правда ли футбольные чиновники сделали себе просто ещё один коррупционный карман...? О нём все знают и всех всё устраивает.

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 февраля 2018, 15:13

      Ну раз так, в летнее ТО, нужно Зениту так же закупиться, нужно же догонять французов в рейтинге, то как то не честно получается, ПСЖ тратит 400 млн, при этом выигрывая только чемпионат Франции, недавно вообще за ЛЕ боролись без шейхов, а тот же Динамо на 1 млн превысило ффп и команде пришлось распродать всех, ещё и вылететь в низший дивизион. ФИФА допускает большую ошибку простив ПСЖ, ведь люди не дураки, понимают, что ПСЖ это не Барса, Реал, Юве и др топ команды, которые могут зарабатывать даже на своём имени, на ффп теперь тому же Зениту можно забить и приглашать звёзд мирового уровня для более зрелищного чемпионата и хороших выступлений в еврокубках

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 февраля 2018, 14:43

      Это просто смешно , как УЕФА после этого будет наказывать команды "средней руки".Интересно формулеровку "удалось убедить" надо понимать , что шейхи "пожертвовали" в УЕФА еще немного денег на борьбу с теми кто нарушает финансовый fair plau или как?

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 14:32

      Бесхребетная лажа, заявленная публично!

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