«ПСЖ» заверил УЕФА, что завершит сезон без нарушений финансового fair play

то есть почти на слово поверили, типа мы больше не будем не судите строго))
УЕФА принял решение никак не наказывать французский «ПСЖ» за финансовую деятельность в текущем сезоне. Парижане смогли убедить футбольный орган Европы в том, что завершат сезон без нарушений экономического fair play.
Как сообщает Journal du Dimanche, УЕФА пристально следит за французами после покупки ими форварда Неймара и аренды Килиана Мбаппе.
УЕФА проверит все финансовые показатели по окончании евросезона, а сейчас никаких санкций к клубу применять не будет.