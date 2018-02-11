«ПСЖ» заверил УЕФА, что завершит сезон без нарушений финансового fair play

УЕФА принял решение никак не наказывать французский «ПСЖ» за финансовую деятельность в текущем сезоне. Парижане смогли убедить футбольный орган Европы в том, что завершат сезон без нарушений экономического fair play.

Как сообщает Journal du Dimanche, УЕФА пристально следит за французами после покупки ими форварда Неймара и аренды Килиана Мбаппе.

УЕФА проверит все финансовые показатели по окончании евросезона, а сейчас никаких санкций к клубу применять не будет.