Месси назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие команды являются фаворитами нынешнего сезона Лиги чемпионов. По мнению аргентинца, за победу в турнире будут бороться «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Манчестер Сити» — одна из сильнейших команд, как и «ПСЖ». А еще я бы не стал исключать «Реал», который обладает большим опытом. Кроме того, есть «Бавария» – отличная команда, всегда играющая до конца.

Но лучшие на сегодня – это «Сити» и «ПСЖ», – сказал Месси.