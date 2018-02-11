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    Месси назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие команды являются фаворитами нынешнего сезона Лиги чемпионов. По мнению аргентинца, за победу в турнире будут бороться «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    «Манчестер Сити» — одна из сильнейших команд, как и «ПСЖ». А еще я бы не стал исключать «Реал», который обладает большим опытом. Кроме того, есть «Бавария» – отличная команда, всегда играющая до конца.

    Но лучшие на сегодня – это «Сити» и «ПСЖ», – сказал Месси.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.02.2018 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 февраля 2018, 13:04

      А как же Ювентус? И собственно сама Барселона ??

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