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    Верратти: «Шансы «ПСЖ» и «Реала» равны»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Напомним, что первая встреча команд состоится 14 февраля в Мадриде.

    «Я считаю, мы готовы к «Реалу». Это очень важная игра в контексте всего сезона. Важное противостояние для игроков, для болельщиков. Мы сыграем против великой команды на прекрасном стадионе. Нужно сконцентрироваться.

    Думаю, шансы равны. В «Реале» собраны отличные футболисты, которые выложатся по полной. Но и у нас шикарное усиление – Килиан Мбаппе и Неймар», – заявил Верратти.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 11:40

      В ПСЖ собраны велликолепные футболисты, но в этом противостоянии им мало что поможет!!!

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