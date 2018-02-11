Верратти: «Шансы «ПСЖ» и «Реала» равны»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Напомним, что первая встреча команд состоится 14 февраля в Мадриде.

«Я считаю, мы готовы к «Реалу». Это очень важная игра в контексте всего сезона. Важное противостояние для игроков, для болельщиков. Мы сыграем против великой команды на прекрасном стадионе. Нужно сконцентрироваться.

Думаю, шансы равны. В «Реале» собраны отличные футболисты, которые выложатся по полной. Но и у нас шикарное усиление – Килиан Мбаппе и Неймар», – заявил Верратти.