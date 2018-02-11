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    Роналду попросил болельщиков «Реала» не освистывать Бензема

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поддержал своего партнера по команде Карима Бензема.

    Во время матча 23-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (5:2) болельщики мадридской команды начали освистывать французского форварда за то, что тот не сумел реализовать один из голевых моментов.

    Роналду вступился за одноклубника и попросил фанатов поддержать Бензема аплодисментами.

    Источник: Marca

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    11.02.2018 09:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 февраля 2018, 10:11

      Футбол командная игра и когда" свист недовольства" от болельщиков идет к твоему партнеру,то поддержка всегда нужна ,глупо быть равнодушным к таким моментам в игре.Роналду точно можно поставить"лайк"

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 февраля 2018, 09:21

      Бензема-идеальный напарник для Роналду. На фоне бревна намного легче смотреться океанским лайнером.

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