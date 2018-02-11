Роналду попросил болельщиков «Реала» не освистывать Бензема

Футбол командная игра и когда" свист недовольства" от болельщиков идет к твоему партнеру,то поддержка всегда нужна ,глупо быть равнодушным к таким моментам в игре.Роналду точно можно поставить"лайк"
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поддержал своего партнера по команде Карима Бензема.
Во время матча 23-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (5:2) болельщики мадридской команды начали освистывать французского форварда за то, что тот не сумел реализовать один из голевых моментов.
Роналду вступился за одноклубника и попросил фанатов поддержать Бензема аплодисментами.
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— RMadrid Edition (@RMadridEdition) February 10, 2018