Роналду попросил болельщиков «Реала» не освистывать Бензема

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поддержал своего партнера по команде Карима Бензема.

Во время матча 23-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (5:2) болельщики мадридской команды начали освистывать французского форварда за то, что тот не сумел реализовать один из голевых моментов.

Роналду вступился за одноклубника и попросил фанатов поддержать Бензема аплодисментами.