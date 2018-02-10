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    Хавбек «Арсенала» Александров: «Нам по силам бороться за еврокубковую зону»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров поделился мыслями о перспективах команды. Болгарин не исключает, что «пушкари» попадут в еврокубки.

    «Нужно идти от игры к игре. Нам по силам подняться на шестое место и побороться за выход в еврокубки.

    При этом не нужно зацикливаться на такой перспективе, а просто выходить на поле, показывать футбол и радовать болельщиков победами», – сказал игрок.

    Сейчас «Арсенал» отстает от зоны Лиги Европы на десять очков.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    10.02.2018 09:13
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 11:36

      А не замахнуться ли нам на что то большее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 февраля 2018, 11:17

      Странно.... на сборах две ничьи и два поражения.... никто не готов к сезону...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:51

      главное поменьше говорить об этом а побольше делать для этого!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 февраля 2018, 10:44

      Как говорится - языком молоть - не мешки таскать... Дерзайте!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 09:35

      Это после чего у вас такие мысли появились? После прихода двух суперлавочников???

      3
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