Хавбек «Арсенала» Александров: «Нам по силам бороться за еврокубковую зону»

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров поделился мыслями о перспективах команды. Болгарин не исключает, что «пушкари» попадут в еврокубки.

«Нужно идти от игры к игре. Нам по силам подняться на шестое место и побороться за выход в еврокубки.

При этом не нужно зацикливаться на такой перспективе, а просто выходить на поле, показывать футбол и радовать болельщиков победами», – сказал игрок.

Сейчас «Арсенал» отстает от зоны Лиги Европы на десять очков.