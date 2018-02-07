Путин в Сочи проведет встречу с Инфантино и обсудит подготовку к ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми футболистами детского дома в Красноярске заявил, что в ближайшее время встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино и обсудит подготовку к чемпионату мира-2018.

Турнир пройдет в России 14 июня по 15 июля.

«У нас будет мероприятие скоро в Сочи с президентом ФИФА, и там будут некоторые старты обозначены, этапы подготовки к чемпионату мира по футболу.

Но сейчас вот приезжайте в Сочи. Мы в Сочи будем встречаться с президентом ФИФА. Я вас представлю как будущих чемпионов», – сказал Путин.