Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Путин в Сочи проведет встречу с Инфантино и обсудит подготовку к ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми футболистами детского дома в Красноярске заявил, что в ближайшее время встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино и обсудит подготовку к чемпионату мира-2018.

    Турнир пройдет в России 14 июня по 15 июля.

    «У нас будет мероприятие скоро в Сочи с президентом ФИФА, и там будут некоторые старты обозначены, этапы подготовки к чемпионату мира по футболу.

    Но сейчас вот приезжайте в Сочи. Мы в Сочи будем встречаться с президентом ФИФА. Я вас представлю как будущих чемпионов», – сказал Путин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2018 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 февраля 2018, 19:59

      Скольких пацанов в пупок поцеловал, почему не пишите?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11