Куртуа: «Мое сердце находится в Мадриде»

Вратарь английского «Челси» Тибо Куртуа дал понять, что по-прежнему не против перейти в мадридский «Реал». При этом бельгиец ведет переговоры о продлении контракта с «пенсионерами».

«Если сливочные хотят подписать контракт со мной, то пусть выходят на «Челси» и ведут переговоры. Мое сердце находится в Мадриде, поскольку там живет моя семья. При первой же возможности я лечу к ней, мы скучаем друг по другу», – заявил бельгиец.

Куртуа выступает за «Челси» с 2011 года.