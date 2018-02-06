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    Куртуа: «Мое сердце находится в Мадриде»

    Вратарь английского «Челси» Тибо Куртуа дал понять, что по-прежнему не против перейти в мадридский «Реал». При этом бельгиец ведет переговоры о продлении контракта с «пенсионерами».

    «Если сливочные хотят подписать контракт со мной, то пусть выходят на «Челси» и ведут переговоры. Мое сердце находится в Мадриде, поскольку там живет моя семья. При первой же возможности я лечу к ней, мы скучаем друг по другу», – заявил бельгиец.

    Куртуа выступает за «Челси» с 2011 года.

    Источник: Skysports

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    06.02.2018 23:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 февраля 2018, 10:20

      Так трудно семью перевезти ? в 2014 покинул Атлетико. Или ЗП маленькая ? или бельгийцы это вторые испанцы ? ---- Отмазка это все про семью.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 февраля 2018, 07:31

      Да продайте уже его нах.е.р. С таким чемоданным настроением пользу Челси он не принесет.

      2
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      Рейтинг: +116

      ron 80 7 февраля 2018, 04:26

      А остальные органы , успел продать?

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 февраля 2018, 04:11

      Ну что за нравы?!?!?!Играет за один клуб...Сердце принадлежит другому.Проституция какая то...

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > mutabor0992 7 февраля 2018, 04:59

      Это он про город сказал, у него там семья.

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