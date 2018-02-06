Куртуа: «Мое сердце находится в Мадриде»

Так трудно семью перевезти ? в 2014 покинул Атлетико. Или ЗП маленькая ? или бельгийцы это вторые испанцы ? ---- Отмазка это все про семью.
Вратарь английского «Челси» Тибо Куртуа дал понять, что по-прежнему не против перейти в мадридский «Реал». При этом бельгиец ведет переговоры о продлении контракта с «пенсионерами».
«Если сливочные хотят подписать контракт со мной, то пусть выходят на «Челси» и ведут переговоры. Мое сердце находится в Мадриде, поскольку там живет моя семья. При первой же возможности я лечу к ней, мы скучаем друг по другу», – заявил бельгиец.
Куртуа выступает за «Челси» с 2011 года.