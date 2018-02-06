Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Директор «Краснодара»: «Праздник футбола в городе, связанный с «Реалом», важнее результата матча»

    Директор «Краснодара» Арам Фундукян рассказал, почему его организация решила провести матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Реала» на главной арене «быков». Это связано с привлечением зрительского интереса.

    «Мы хотим поблагодарить наших болельщиков, которые устроили праздник футбола, который еще даже не состоялся.

    Мы думали, правильно ли это, отправлять нашу молодежную команду играть на основной стадион. Этот стадион для них непривычен и в той или иной степени, играя там, они лишаются этого пресловутого преимущества домашнего поля.

    Во-вторых, нам не очень хотелось нагнетать страсти, потому что в этом возрасте сам возраст игроков, простите за тавтологию, играет большую роль. Чтобы было понятно: у нас в основе выходят два игрока 2000 г.р. – все остальные 1999 г., а в «Реале» в основе три игрока 1998 г.р, остальные 1999 г., что достаточно критично.

    Но мы посчитали, что праздник футбола зимой в Краснодаре, когда люди могут просто порадоваться самому футболу, важнее даже результата. Поэтому мы и решили провести этот матч на основном стадионе», – сказал функционер.

    Встреча состоится 7 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Urland 6 февраля 2018, 20:38

      удачи краснодару, Спартаку сегодня силенок немного не хватило

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 6 февраля 2018, 20:26

      Все будет хорошо, пускай и одни и другие почувствуют вкус большой игры! Не думаю что молодежка испанцев собирает у себя дома полные стадионы....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11