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  • Директор «Краснодара»: «Праздник футбола в городе, связанный с «Реалом», важнее результата матча»

Директор «Краснодара»: «Праздник футбола в городе, связанный с «Реалом», важнее результата матча»

6 февраля 2018, 19:30
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Директор «Краснодара» Арам Фундукян рассказал, почему его организация решила провести матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Реала» на главной арене «быков». Это связано с привлечением зрительского интереса.

«Мы хотим поблагодарить наших болельщиков, которые устроили праздник футбола, который еще даже не состоялся.

Мы думали, правильно ли это, отправлять нашу молодежную команду играть на основной стадион. Этот стадион для них непривычен и в той или иной степени, играя там, они лишаются этого пресловутого преимущества домашнего поля.

Во-вторых, нам не очень хотелось нагнетать страсти, потому что в этом возрасте сам возраст игроков, простите за тавтологию, играет большую роль. Чтобы было понятно: у нас в основе выходят два игрока 2000 г.р. – все остальные 1999 г., а в «Реале» в основе три игрока 1998 г.р, остальные 1999 г., что достаточно критично.

Но мы посчитали, что праздник футбола зимой в Краснодаре, когда люди могут просто порадоваться самому футболу, важнее даже результата. Поэтому мы и решили провести этот матч на основном стадионе», – сказал функционер.

Встреча состоится 7 февраля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Реал
Комментарии (2)
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retiremen
1517937986
Все будет хорошо, пускай и одни и другие почувствуют вкус большой игры! Не думаю что молодежка испанцев собирает у себя дома полные стадионы....
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Urland
1517938702
удачи краснодару, Спартаку сегодня силенок немного не хватило
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