Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жоаозиньо: «Контракт с «Краснодаром» я еще не продлевал, но хочу остаться в клубе»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что слухи о продлении им контракта с «быками» не являются правдой. При это футболист отметил, что хочет и дальше защищать цвета краснодарской команды.

    – Пару недель назад один сайт написал, что вы продлили контракт с «Краснодаром». Это действительно так?

    – Нет, мой контракт заканчивается в июне этого года. Других новостей нет.

    – В той новости приводилась цитата Мирчо Димитрова. Это ваш агент?

    – Он представлял мои интересы, когда я играл в Болгарии, и именно Мирчо привел меня в «Краснодар». Мы по-прежнему хорошо общаемся, но он больше не мой агент.

    – Переговоры о новом соглашении идут?

    – У меня нет никакой информации на этот счет. Конечно, я хочу остаться. Потому что «Краснодар» уже стал частью моей жизни. Я здесь семь лет. Но решение зависит от клуба, а не от меня.

    – Допускаете, что придется покинуть Россию?

    – Если клуб не захочет продлевать со мной соглашение, значит, нужно будет что-то менять. Всегда держу в голове, что жизнь не стоит на месте. Нужно работать, а там видно будет. Если же буду сидеть на месте, точно ничего хорошего не дождусь.

    В нынешнем сезоне Жоаозиньо принял участие в 17-ти матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 февраля 2018, 08:43

      всегда хорошему приходит конец, а жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 3 февраля 2018, 18:52

      Парень старается. Уровень не очень, но свои деньги в общем-то отрабатывает. Краснодару снизить цену на пол ляма и оставить в клубе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11