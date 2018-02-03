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  • Жоаозиньо: «Контракт с «Краснодаром» я еще не продлевал, но хочу остаться в клубе»

Жоаозиньо: «Контракт с «Краснодаром» я еще не продлевал, но хочу остаться в клубе»

3 февраля 2018, 12:39
2

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что слухи о продлении им контракта с «быками» не являются правдой. При это футболист отметил, что хочет и дальше защищать цвета краснодарской команды.

– Пару недель назад один сайт написал, что вы продлили контракт с «Краснодаром». Это действительно так?

– Нет, мой контракт заканчивается в июне этого года. Других новостей нет.

– В той новости приводилась цитата Мирчо Димитрова. Это ваш агент?

– Он представлял мои интересы, когда я играл в Болгарии, и именно Мирчо привел меня в «Краснодар». Мы по-прежнему хорошо общаемся, но он больше не мой агент.

– Переговоры о новом соглашении идут?

– У меня нет никакой информации на этот счет. Конечно, я хочу остаться. Потому что «Краснодар» уже стал частью моей жизни. Я здесь семь лет. Но решение зависит от клуба, а не от меня.

– Допускаете, что придется покинуть Россию?

– Если клуб не захочет продлевать со мной соглашение, значит, нужно будет что-то менять. Всегда держу в голове, что жизнь не стоит на месте. Нужно работать, а там видно будет. Если же буду сидеть на месте, точно ничего хорошего не дождусь.

В нынешнем сезоне Жоаозиньо принял участие в 17-ти матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Жоаозиньо
Комментарии (2)
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Дед Сергей
1517673154
Парень старается. Уровень не очень, но свои деньги в общем-то отрабатывает. Краснодару снизить цену на пол ляма и оставить в клубе.
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bolela_16
1517722982
всегда хорошему приходит конец, а жаль...
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