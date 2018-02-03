Ари: «Счастлив сыграть после травмы. Чувствую себя все лучше»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над «Осиеком» (1:0). Напомним, что бразильский форвард стал автором единственного гола в этой встрече.

– Ты набираешь форму, сегодня забил гол – это очень хороший знак, что все идет по плану.

– Да, я счастлив. Впервые после полученной летом травмы сыграл с первых минут. Хорошо, что забил с игры. Физически чувствую себя все лучше.

– Если на первом сборе у команды были тяжелые нагрузки, то сейчас тебе легче?

– Конечно, сейчас дела обстоят получше. Честно говоря, я боялся за свое колено перед первыми сборами – думал, что еще не очень готов, но сейчас мое состояние куда лучше!

– Матч с «Ниццей» уже меньше чем через две недели? Следишь за французами?

– Сейчас все наши мысли о следующих контрольных играх. После них мы сядем и обстоятельно изучим соперника.

– Ты переживал за Эдера, особенно в концовке матча. За кого еще переживаешь и что понравилось в сегодняшнем матче?

– Очень хотел, чтобы Эдер забил! Я бы обрадовался, окажись мяч в воротах. Мы хорошо контролировали мяч, во втором тайме приходилось часто смещаться на фланги. В общем, команда сегодня молодец!