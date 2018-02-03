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    Ари: «Счастлив сыграть после травмы. Чувствую себя все лучше»

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над «Осиеком» (1:0). Напомним, что бразильский форвард стал автором единственного гола в этой встрече.

    – Ты набираешь форму, сегодня забил гол – это очень хороший знак, что все идет по плану.

    – Да, я счастлив. Впервые после полученной летом травмы сыграл с первых минут. Хорошо, что забил с игры. Физически чувствую себя все лучше.

    – Если на первом сборе у команды были тяжелые нагрузки, то сейчас тебе легче?

    – Конечно, сейчас дела обстоят получше. Честно говоря, я боялся за свое колено перед первыми сборами – думал, что еще не очень готов, но сейчас мое состояние куда лучше!

    – Матч с «Ниццей» уже меньше чем через две недели? Следишь за французами?

    – Сейчас все наши мысли о следующих контрольных играх. После них мы сядем и обстоятельно изучим соперника.

    – Ты переживал за Эдера, особенно в концовке матча. За кого еще переживаешь и что понравилось в сегодняшнем матче?

    – Очень хотел, чтобы Эдер забил! Я бы обрадовался, окажись мяч в воротах. Мы хорошо контролировали мяч, во втором тайме приходилось часто смещаться на фланги. В общем, команда сегодня молодец!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    03.02.2018 01:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 3 февраля 2018, 04:47

      трудяга

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