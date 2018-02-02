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    Петров: «Цель «Краснодара»? Она, конечно, есть, но я пока не хочу о ней говорить»

    Полузащитник «Краснодара» Сергей Петров не стал раскрывать планы команды на остаток сезона. Он отметил, что следует стремиться к победе в каждом из 10 оставшихся матчей в весенней стадии чемпионата.

    – На что может рассчитывать команда в весенней части сезона, к какой цели должна стремиться?

    – Будем идти от игры к игре, а там посмотрим. Матчей осталось всего 10, и на каждый должен быть максимальный настрой, потому что любое очко может оказаться решающим. Цель? Она, конечно, есть, но я пока не хочу о ней говорить (улыбается). Не буду загадывать…

    – Не так много времени осталось до первого юбилея клуба – десятилетия. Что можешь пожелать болельщикам в преддверии этой круглой даты?

    – Хочу поблагодарить их за то, что верили в нас, поддерживали в радости и в горе. Хочу пожелать, чтобы продолжали приходить на стадион. Это так здорово – играть при полных трибунах! А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы оправдать надежды наших болельщиков хорошим футболом и победами.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.02.2018 10:06
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