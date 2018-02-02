Будогосский: «Система ВАР по-прежнему не гарантирует безошибочное судейство»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что в России пока есть только четыре камеры, работающие по системе ВАР. По его словам, данная система по-прежнему не гарантирует безошибочное судейство.

– Посчитано, что точность решений ВАР возросла до 98,9 процента.

– Дай Бог. Остаюсь при своем мнении (за что меня постоянно наклоняли ваши коллеги – говорили, что я ретроград). Пока нет системы, которая гарантировала бы безошибочное судейство. И ВАР тоже может привести к ошибкам.

– Обучаете молодых арбитров работе с видеоаппаратурой?

– Пока нет. Это достаточно непростая система. У нас есть четыре профессиональных камеры для работы, но здесь нужна совершенно другая техника.

Есть целый ряд этапов, регламентированных ФИФА, которые мы должны пройти. Аппаратура стоит в Краснодаре, но такую же должны приобрести все стадионы Премьер-лиги. Будет нездорово, если на одном системе она есть, а на другом – нет. Также мы должны подготовить людей к работе с аппаратурой.