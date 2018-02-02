Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Система ВАР по-прежнему не гарантирует безошибочное судейство»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что в России пока есть только четыре камеры, работающие по системе ВАР. По его словам, данная система по-прежнему не гарантирует безошибочное судейство.

    – Посчитано, что точность решений ВАР возросла до 98,9 процента.

    – Дай Бог. Остаюсь при своем мнении (за что меня постоянно наклоняли ваши коллеги – говорили, что я ретроград). Пока нет системы, которая гарантировала бы безошибочное судейство. И ВАР тоже может привести к ошибкам.

    – Обучаете молодых арбитров работе с видеоаппаратурой?

    – Пока нет. Это достаточно непростая система. У нас есть четыре профессиональных камеры для работы, но здесь нужна совершенно другая техника.

    Есть целый ряд этапов, регламентированных ФИФА, которые мы должны пройти. Аппаратура стоит в Краснодаре, но такую же должны приобрести все стадионы Премьер-лиги. Будет нездорово, если на одном системе она есть, а на другом – нет. Также мы должны подготовить людей к работе с аппаратурой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 06:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 2 февраля 2018, 16:56

      Достаточно того, что точность решений возросла на девяносто с лишним процентов, а он всё о своём.
      А сам голову ломает, как ему играть договорняки если систему всё таки введут, против которой он так активно выступает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 февраля 2018, 06:50

      Что я не раз говорил в блоге... И это ещё не все проблемы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11