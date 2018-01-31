Селихов: «Поражение от «Ливерпуля»… Как удар по яйцам»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вспомнил обидное поражение своей команды в Лиге чемпионов в этом сезоне от «Ливерпуля» на выезде. Счет той встречи – 0:7.

– Это был второй раз в жизни, когда было очень больно. Это был удар куда-то туда... По яйцам.

– А первый какой?

– Когда пропустил четвертый гол от «Локомотива». Смот­рю, люди уходят со стадиона. Это правда больно, когда понимаешь, что горе людей на твоей совести. А до «Ливерпуля» я никогда в жизни больше четырех не пропускал. А тут семь! Но за пару дней отошел. Плохой опыт – тоже опыт. Многие тогда поддержали. Я вообще привык сталкиваться со сложными ситуациями. Наверное, стал уже непробиваемым в этом плане.