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Селихов: «Поражение от «Ливерпуля»… Как удар по яйцам»

31 января 2018, 09:27
21

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вспомнил обидное поражение своей команды в Лиге чемпионов в этом сезоне от «Ливерпуля» на выезде. Счет той встречи – 0:7.

– Это был второй раз в жизни, когда было очень больно. Это был удар куда-то туда... По яйцам.

– А первый какой?

– Когда пропустил четвертый гол от «Локомотива». Смот­рю, люди уходят со стадиона. Это правда больно, когда понимаешь, что горе людей на твоей совести. А до «Ливерпуля» я никогда в жизни больше четырех не пропускал. А тут семь! Но за пару дней отошел. Плохой опыт – тоже опыт. Многие тогда поддержали. Я вообще привык сталкиваться со сложными ситуациями. Наверное, стал уже непробиваемым в этом плане.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Ливерпуль Селихов Александр
Комментарии (21)
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Parham
1517380507
А целыми остались?
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BAIv
1517380868
наверное все же по голове удар, по яйцам это когда нечестно запрещенный удар.
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odin1973
1517381736
Вратарь переживать не должен .он должен делать выводы и работать дальше.
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Fan Loko mik
1517383775
Что то очень часто Спартачи про яйца вспоминают! То Давыдов своего тренера назвал "ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА", теперь Селихов опять про них!
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insider_retro
1517386876
Одним словом - болезненно!
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VVM1964
1517387400
Забыть и идти дальше .
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DOCTOR PENALTY
1517388394
+++Пришлось съесть эту яишницу, теперь надо думать как тормознуть Балотелли
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ron 80
1517388406
Больно ....??? Ну а как ты хотел....???
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OfaZavr
1517389725
да ладно проехали уже, зачем негатив долго держать выводы сделали и вперед.
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Axe111
1517396427
Потому что не яйца надо чесать а пахать на поле. Это клеймо на триллиард лет
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