Вартапетов – Джикии: «Давай, Джики, давай. Ребята на сборе работают и за тебя тоже»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подбодрил защитника Георгия Джикию, который восстанавливается после тяжелой травмы.

На своей странице в твиттере врач красно-белых опубликовал видео, на котором футболист разрабатывает ногу на тренажере, подписав его словами: «Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо!»

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена 18 января в контрольном матче против «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе команды в ОАЭ. Защитнику была сделана операция. На поле он должен вернуться через пять-шесть месяцев.