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  • Вартапетов – Джикии: «Давай, Джики, давай. Ребята на сборе работают и за тебя тоже»

Вартапетов – Джикии: «Давай, Джики, давай. Ребята на сборе работают и за тебя тоже»

30 января 2018, 18:59
5

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подбодрил защитника Георгия Джикию, который восстанавливается после тяжелой травмы.

На своей странице в твиттере врач красно-белых опубликовал видео, на котором футболист разрабатывает ногу на тренажере, подписав его словами: «Давай, Джики, давай! Ребята в Марбелье работают и за тебя тоже! Все будет хорошо!»

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена 18 января в контрольном матче против «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе команды в ОАЭ. Защитнику была сделана операция. На поле он должен вернуться через пять-шесть месяцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Axe111
1517329779
Как же уже достали с этой темой ОН ЧТО БОГ ФУТБОЛА?????!!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1517331460
Давай, Джики, давай! Болельщики тоже с тобой.
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Диктор
1517331952
Здоровья и скорейшего восстановления.
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