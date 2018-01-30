«Спорт-Экспресс»: Дзюба и Новосельцев стали игроками тульского «Арсенала»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев стали игроками тульского «Арсенал».

Клубы согласовали аренду футболистов, не включающую право выкупа.

Сообщается, что оба игроки согласились на более чем двукратное сокращение заработной платы. При этом треть оклада им будут платить «оружейники», а оставшуюся часть – петербургский клуб.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Дзюба принял участие в 15-ти матчах, отметившись одним голом. На счету Новосельцев в текущем сезоне лишь один поединок в Кубке России.