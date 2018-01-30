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  • «Спорт-Экспресс»: Дзюба и Новосельцев стали игроками тульского «Арсенала»

«Спорт-Экспресс»: Дзюба и Новосельцев стали игроками тульского «Арсенала»

30 января 2018, 12:48
38

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев стали игроками тульского «Арсенал».

Клубы согласовали аренду футболистов, не включающую право выкупа.

Сообщается, что оба игроки согласились на более чем двукратное сокращение заработной платы. При этом треть оклада им будут платить «оружейники», а оставшуюся часть – петербургский клуб.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Дзюба принял участие в 15-ти матчах, отметившись одним голом. На счету Новосельцев в текущем сезоне лишь один поединок в Кубке России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Новосельцев Иван
Комментарии (38)
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Danjer
1517305979
Удачи мужики!!!
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qwieaobqwhgb
1517306143
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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anatolich72
1517311841
Ну вот Тёмушка ты почти в Англии это же АРСЕНАЛ.
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Обер-КанцлерЪ
1517312243
Отличная новость! Ещё Ерохина пристроить бы куда-нибудь!
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diktatop
1517312302
новосельцев за деньгой поехал и оказался в туле.. эх жаль хорошо играл
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Zubo
1517313304
Во злой народ, видно совсем плохо у вас дела идут, не волнуйтесь за них , поехали они в Зенит не только за деньгами, Дзюба играл в Зените годами и показывал порой яркую игру, а Новосельцев немного заработал, тоже неплохо, вы бы не отказались, я уверен, да вам не предложит никто. Да ещё на Газпром катят бочку, а ведь Зенит помогает Тульскому Арсеналу, выплачивая 2/3 зарплаты футболистов
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Приус
1517314068
Невероятные приключения хапуг в России.
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Куртуазные манеры
1517315378
Богом забытые, ветром гонимые.
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Gazelvagen877
1517315655
Вот из за чего снег то херачит-дзюбиньЁ согласился на понижение зп.тот кто за бабки готов мпть продать и родной улуб.ну че артем много трофеев с бомжами взял?паскуда продажная.теперь нахер не нужен ни кому
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Антимат
1517315903
Может Божович голову и поправит подальше от прежних понтов.
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