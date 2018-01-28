Каддафи мог купить «Манчестер Юнайтед» в 2004 году

Финансист Мехмет Далман сообщил, что в 2004 году летал в Ливию, чтобы заключить сделку с военным и политическим деятелем Муаммаром Каддафи по покупке «Манчестер Юнайтед».

Каддафи мог купить 29,9 процентов акций клуба, что являлось на тот момент наибольшей долей в «МЮ». Речь шла о покупке акций, которые принадлежали Джону Маньеру и Джей Пи Макманусу.

«Люди не понимают, насколько сделка была близка к заключению. Каддафи почти купил клуб — настолько близка. Она была в нескольких часах от заключения», — сказал Далман.

В итоге 29,9 процентов акций купила семья Глейзеров. Каддафи был убит в Ливии в 2011 году в ходе военной операции.