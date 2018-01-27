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    «Динамо» ждет перечисления 600 миллионов от ВТБ

    Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что клуб погасил задолженности перед игроками. Также было отмечено, что в ближайшее время генеральный спонсор ВТБ должен будет перечислить бело-голубым 600 миллионов рублей.

    «Долги перед игроками погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 миллионов, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение.

    Решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов.

    Клуб уже объявил о некоторых интересных трансферах. Надеюсь, что эти шаги принесут хорошие результаты. Ситуация с финансированием сегодня стабильная и вполне адекватная задачам, которые поставлены. Задачи – реальные и как минимум посильные.

    Бюджет на год утвержден советом директоров клуба, конкретную сумму раскрыть не готов, но могу сказать, что это бюджет, который должен позволить выступить достойно», – сказал Стржалковский.

    Источник: ТАСС

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    27.01.2018 10:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 27 января 2018, 16:07

      А когда-то когда футбол не был мафиозной машиной для отмывания денег за Динамо играли великие игроки и это был сильный клуб. А сейчас все зависит кто твой спонсор или арабский шейх или ВТБ

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      Рейтинг: +206

      andromend 27 января 2018, 13:55

      Вообще то Динамо,по хорошему,надо от услуг ВТБ отказываться.Это не совсем честный партнер. Неохота долго по клаве стучать,но мое мнение,что кризис последних трех лет в Динамо тесно связан с этим банком и бывшим его частным совладельцем Киримовым.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 27 января 2018, 13:06

      Любимое Динамо,
      нынче ,,звезда,, экрана...
      Чиновник Стриж,как всегда,много и невнятно
      о расходовании средств...
      Натравить бы на вас своих же мэнтов,для порядку,
      а то о качестве игры - тишина ,а про то,как плохо без бабла и вымогателя Погребняка - все медийное ,,просранство,, заняли....идите и работайте!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 27 января 2018, 12:36

      Что такое 600 млн руб для московского клуба?!
      Одно обнадёживает, что тугие времена, хоть немного, научат менеджмент клуба грамотно и умеренно расписывать траты команды!
      Деньги в пользу и результат в гору! Удачи!

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 января 2018, 12:31

      Деньги на ветер

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 11:37

      Ну если нет проблем с финансированием,ждем результата.

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 10:47

      что-то скудновато

      2
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > серега кашин 27 января 2018, 12:46

      У метро добьют с фанатов.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 января 2018, 10:42

      Я тоже жду денег от ВТБ. Обещали кредит дать.Я уже и тачку заказал...за 600..

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