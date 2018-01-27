«Динамо» ждет перечисления 600 миллионов от ВТБ

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что клуб погасил задолженности перед игроками. Также было отмечено, что в ближайшее время генеральный спонсор ВТБ должен будет перечислить бело-голубым 600 миллионов рублей.

«Долги перед игроками погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 миллионов, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение.

Решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов.

Клуб уже объявил о некоторых интересных трансферах. Надеюсь, что эти шаги принесут хорошие результаты. Ситуация с финансированием сегодня стабильная и вполне адекватная задачам, которые поставлены. Задачи – реальные и как минимум посильные.

Бюджет на год утвержден советом директоров клуба, конкретную сумму раскрыть не готов, но могу сказать, что это бюджет, который должен позволить выступить достойно», – сказал Стржалковский.