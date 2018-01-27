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«Динамо» ждет перечисления 600 миллионов от ВТБ

27 января 2018, 10:25
9

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что клуб погасил задолженности перед игроками. Также было отмечено, что в ближайшее время генеральный спонсор ВТБ должен будет перечислить бело-голубым 600 миллионов рублей.

«Долги перед игроками погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 миллионов, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение.

Решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов.

Клуб уже объявил о некоторых интересных трансферах. Надеюсь, что эти шаги принесут хорошие результаты. Ситуация с финансированием сегодня стабильная и вполне адекватная задачам, которые поставлены. Задачи – реальные и как минимум посильные.

Бюджет на год утвержден советом директоров клуба, конкретную сумму раскрыть не готов, но могу сказать, что это бюджет, который должен позволить выступить достойно», – сказал Стржалковский.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (9)
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за ЦСКА с 1980г
1517038921
Я тоже жду денег от ВТБ. Обещали кредит дать.Я уже и тачку заказал...за 600..
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серега кашин
1517039267
что-то скудновато
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zigbert
1517042251
Ну если нет проблем с финансированием,ждем результата.
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APchelov
1517045464
Деньги на ветер
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insider_retro
1517045805
Что такое 600 млн руб для московского клуба?! Одно обнадёживает, что тугие времена, хоть немного, научат менеджмент клуба грамотно и умеренно расписывать траты команды! Деньги в пользу и результат в гору! Удачи!
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alex1951
1517047569
Любимое Динамо, нынче ,,звезда,, экрана... Чиновник Стриж,как всегда,много и невнятно о расходовании средств... Натравить бы на вас своих же мэнтов,для порядку, а то о качестве игры - тишина ,а про то,как плохо без бабла и вымогателя Погребняка - все медийное ,,просранство,, заняли....идите и работайте!
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andromend
1517050551
Вообще то Динамо,по хорошему,надо от услуг ВТБ отказываться.Это не совсем честный партнер. Неохота долго по клаве стучать,но мое мнение,что кризис последних трех лет в Динамо тесно связан с этим банком и бывшим его частным совладельцем Киримовым.
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Loxxam
1517058425
А когда-то когда футбол не был мафиозной машиной для отмывания денег за Динамо играли великие игроки и это был сильный клуб. А сейчас все зависит кто твой спонсор или арабский шейх или ВТБ
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