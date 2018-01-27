Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не намерен зимой еще подписывать новичков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб не планирует в оставшееся зимнее трансферное окно приобретать новичков. Специалист все сообщения о возможных сделках команды назвал неподтвержденными слухами.

«Маловероятно, что клуб в январе подпишет еще кого-либо. Должен ли я сказать, что 100% никого не купим? Но это убьет все слухи, а я не хочу этого делать», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» в текущем сезоне идет на четвертом месте в чемпионате Англии.