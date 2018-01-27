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    Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не намерен зимой еще подписывать новичков

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб не планирует в оставшееся зимнее трансферное окно приобретать новичков. Специалист все сообщения о возможных сделках команды назвал неподтвержденными слухами.

    «Маловероятно, что клуб в январе подпишет еще кого-либо. Должен ли я сказать, что 100% никого не купим? Но это убьет все слухи, а я не хочу этого делать», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» в текущем сезоне идет на четвертом месте в чемпионате Англии.

    Источник: Goal.com

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    27.01.2018 08:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 28 января 2018, 03:19

      Ну и зря!!!Уже 2 поражения подряд.Такой состав не вывезет концовку чемпионата и ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 27 января 2018, 21:53

      Жаль. Пасторе был бы ко двору

      0
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      Рейтинг: +42

      PickwickTea 27 января 2018, 11:33

      Вратаря купите другого ....

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