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    Marca: «ПСЖ» не хочет менять Неймара на Роналду

    «ПСЖ» не рассматривает вариант обмена нападающего команды Неймара на форварда «Реала» Криштиану Роналду по окончании текущего сезона.

    «Это невозможно», – сообщил источник во французском клубе.

    Ранее сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес готов включить португальца в сделку по Неймару.

    Источник: Marca

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    26.01.2018 09:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 января 2018, 14:27

      Единственный шанс купить у шейхов неймара, это не деньги, они им нафиг не нужны. И только реал в состоянии предложить псж за неймара то, что , возможно они захотят, это роналду.Такая реклама псж только в радость будет, могут даже неймаром ради этого пожертвовать. Больше вариантов покупки нет.

      0
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 26 января 2018, 11:43

      нереально

      0
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      Рейтинг: +40

      sevenn903 26 января 2018, 11:39

      бред Роналду не вещь каторого можно менять, как он сам захочет так и будет, а Неймар как игрок о4ень даже хорош

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 26 января 2018, 11:22

      менять - нет , а прикупить можно

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 января 2018, 11:06

      Неймар слишком падок на деньги, это должно настораживать Реал. Ну перейдет он в Мадрид? через полгода ему надоест

      1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 января 2018, 10:30

      Ну у них же есть мозги.

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 26 января 2018, 10:20

      Какой дурак согласится на такой обмен ?)

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Mr Abdullaev 26 января 2018, 14:30

      с точки зрения игры, никакой. Но все знают, что псж клуб шейхов, и они очень хотят рекламы и примкнуть к супер клубам не только по бабкам, но и по игрокам. А роналду на данный момент лучшая возможность для этого, ну месси, то никуда не собирается же. Так что роналду. учитывая наличие кавани и мбаппе, уход неймара не сильно скажется на игре, купят условного азара и будут радоваться.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 26 января 2018, 09:54

      Их можно понять, какая статистика у Неймара и какая у Роналду. Плюс возраст.

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