Marca: «ПСЖ» не хочет менять Неймара на Роналду

«ПСЖ» не рассматривает вариант обмена нападающего команды Неймара на форварда «Реала» Криштиану Роналду по окончании текущего сезона.

«Это невозможно», – сообщил источник во французском клубе.

Ранее сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес готов включить португальца в сделку по Неймару.