Marca: «ПСЖ» не хочет менять Неймара на Роналду

Единственный шанс купить у шейхов неймара, это не деньги, они им нафиг не нужны. И только реал в состоянии предложить псж за неймара то, что , возможно они захотят, это роналду.Такая реклама псж только в радость будет, могут даже неймаром ради этого пожертвовать. Больше вариантов покупки нет.
«ПСЖ» не рассматривает вариант обмена нападающего команды Неймара на форварда «Реала» Криштиану Роналду по окончании текущего сезона.
«Это невозможно», – сообщил источник во французском клубе.
Ранее сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес готов включить португальца в сделку по Неймару.