Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

Португалец возглавил команду в 2016 году, подписав контракт на три года.

«Красные дьяволы» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 24 турах. Они отстают от лидера АПЛ «Манчестер Сити» на 12 очков.