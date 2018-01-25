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    Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

    Португалец возглавил команду в 2016 году, подписав контракт на три года.

    «Красные дьяволы» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 24 турах. Они отстают от лидера АПЛ «Манчестер Сити» на 12 очков.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.01.2018 20:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +39

      antonson10 26 января 2018, 11:12

      нафиг оно надо, смотреть на блеклый МЮ надоело уже, игры нет, только бесполезные пока что покупки, а играют рэш и лингард, то мату то мхитаряна унизит своим моразмом, бред

      0
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      Рейтинг: +24

      BrazzA 26 января 2018, 09:50

      Можно сколько угодно критиковать Моуринью, но с фактами спорить трудно. А именно - МЮ начал выигрывать снова трофеи и второе, к клубу вернулось огромное внимание!

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 26 января 2018, 06:50

      Плохая новость для бол. МЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Топс7 25 января 2018, 21:43

      Надо его убирать из МЮ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 25 января 2018, 21:32

      за последние годы это лучшее выступление МЮ в чемпионате Англии и в еврокубках, Маур молодец.

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 25 января 2018, 21:15

      Чем ты хуже тем больше тебя ценят. Нужен хороший пиар

      1
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      Рейтинг: +47

      red-killer 25 января 2018, 21:08

      Отличная новость.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 20:54

      В общем, болельщики, наверное, довольны!
      Руководство чётко обозначило свою кадровую позицию и это заслуживает уважения!

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2018, 20:38

      Ну это лучше, чем попадание в ЛЕ. Плюс обеспечил ЛЧ через победу в ЛЕ. Ну а первое место будет. Не все сразу.

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 января 2018, 20:31

      Ожидаемо.

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