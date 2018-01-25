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    «Арсенал» – первый клуб в мире, поддержавший криптовалюты

    Лондонский «Арсенал» стал первым клубом, поддержавшим криптовалюты. «Канониры» подписали контракт с фирмой Cashbet, которая хочет запустить собственную валюту наравне с биткоинами.

    «Мы позитивно смотрим на сотрудничество с Cashbet, так как они запустят свою валюту», – сказал коммерческий директор «Арсенала» Винай Венкатешам.

    Логотип организации будет размещен на баннерах на стадионе «Эмирейтс».

    Источник: Twitter

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    25.01.2018 01:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +264

      McDuff 25 января 2018, 12:56

      ну вообще один датский клуб платит зарплату игрокам и персоналу в криптовалюте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 января 2018, 05:37

      Шарлотанский способ заработать денег.

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 25 января 2018, 03:10

      Я тоже хочу свою валюту запустить (`-`)

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 января 2018, 01:54

      каждый зарабатывает как может))

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 января 2018, 01:29

      Решили намайнить на неймара?))

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