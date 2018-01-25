«Арсенал» – первый клуб в мире, поддержавший криптовалюты

Лондонский «Арсенал» стал первым клубом, поддержавшим криптовалюты. «Канониры» подписали контракт с фирмой Cashbet, которая хочет запустить собственную валюту наравне с биткоинами.

«Мы позитивно смотрим на сотрудничество с Cashbet, так как они запустят свою валюту», – сказал коммерческий директор «Арсенала» Винай Венкатешам.

Логотип организации будет размещен на баннерах на стадионе «Эмирейтс».